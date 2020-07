Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher durchwühlen Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Quickborn

Noch steht nicht fest, ob die bislang unbekannten Täter auch etwas gestohlen haben.

von Caroline Hofmann

27. Juli 2020, 11:00 Uhr

Quickborn | Wer hat etwas gesehen? Nachdem bislang unbekannte Täter am Freitag (24. Juli) in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Lohse-Straße in Quickborn eingebrochen sind, sucht die Polizei jetzt nach Hinweisen aus der Nachbarschaft.

Das Obergeschoss wurde durchsucht

Nach Angaben der Polizei haben sich die unbekannten Täter in der Zeit von 8 bis 13.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft. Sie betraten die Räume und durchsuchten insbesondere das Obergeschoss. Ein Bewohner bemerkte den Einbruch bei seiner Rückkehr und verständigte die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest.

Wer hat etwas beobachtet?

Wer etwas beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern der Kriminalinspektion Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 in Verbindung setzen.

Des Weiteren betont Nico Möller, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg, dass unverändert der Grundsatz gelte, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. „Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität“, sagt Möller.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?