Literatur in Ellerau : Ein Top-Vorleser moderiert Wettbewerb

von Hanna Bernhardt

erstellt am 14.Nov.2017 | 16:06 Uhr

Ellerau | Aufregung und Spannung waren im Ellerauer Bürgerhaus deutlich zu spüren: Zum neunten Mal hatte der Bürgerverein Ellerau (BVE) zum Vorlesewettbewerb eingeladen. 17 Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschule Ellerau hatten sich mit spannenden, interessanten und lustigen Geschichten für das Vorlesen qualifiziert und trugen sie mit großem Mut, erstaunlicher Fertigkeit und Ausdrucksstärke vor.

Die Organisatorinnen Regina Stöver und Kerstin Dominik dankten den Lehrerinnen der Grundschule, die die Kinder bei der Auswahl der Geschichten und bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb unterstützt haben. Den Kindern dankte sie für ihren Mut, sich einer so großen Zuhörerschaft zu stellen. Zur Überraschung aller Anwesenden übernahm der zwölfjährige Jarik Foth die Moderation. Er kommt aus Ellerau, besucht das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Quickborn und hatte erst kürzlich den Preis für den besten Vorleser Deutschlands gewonnen.

„Ich begrüße Sie alle herzlich, aber vor allem die Vorleser, um die sich hier alles dreht und für die es sich lohnt, gekommen zu sein. Applaus für die Helden des Abends!“ Dann führte er souverän und mit Freude durch den Wettbewerb, stellte die Interpreten und die zu lesenden Texte vor und führte jeweils kurz in die Inhalte ein. In der ersten Runde lasen die Drittklässler vor. So konnten die Zuhörer verschiedenen Feuerwehrgeschichten oder der spannenden Erzählung von Mia mit dem magischen Trank folgen.

Nach einer Pause, in der die fünfköpfige Jury die ersten Lesebeiträge bewertete, folgten die Viertklässler mit ihren Geschichten. Zum Beispiel las Hannah vom Held auf vier Hufen und Joules von Petronella Apfelmus. Endlich waren alle Beiträge bewertet, und der Vorsitzende der Jury, Fabian Seidel, verkündete die Ergebnisse. Alle Vorleser erhielten eine Urkunde und eine mehrjährige Mitgliedskarte der Ellerauer Bücherei. Die Sieger bekamen von der Buchhandlung Theopil Gutscheine für den Kauf von Büchern.

Im Wettbewerb der dritten Klassen vergab die Jury zwei erste Plätze an Jonah von Schudnat und Lisa Rohr, den dritten Platz erhielt Alexander Schulz. Bei den vierten Klassen errang Marta Bernhardt den ersten Platz, Hannah Spiering und Jana Wiedmann folgten auf den Plätzen zwei und drei. Spannend wurde es noch einmal bei der Vergabe der Klassenpreise. Für die besten Klassenleistungen wurden die Klassen 3b und 4b mit einem Geldbetrag für die Klassenkasse belohnt.