Über eine große Liebe : Ein Quickborner und sein DRK

Trutz Heggblum ist nicht nur seit 60 Jahren Mitglied in der Organisation, sondern auch von Anfang an ehrenamtlich aktiv

von Claudia Ellersiek

19. Dezember 2019, 14:00 Uhr

Quickborn | Trutz Heggblum ist kein Mensch, der seine Emotionen nach außen trägt. Wenn der schlanke 74-Jährige nach seiner Einschätzung gefragt wird, wägt er sorgfältig ab und wählt seine Worte mit Bedacht. Überschäumende Begeisterung ist nicht seine Sache. Wenn er allerdings für etwas brennt, dann zeigt sich das in Loyalität und einem feinen Lächeln, das für einen kurzen Moment über sein Gesicht huscht.

Claudia Ellersiek

Erleben kann das, wer sich mit dem Quickborner über das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterhält. Die Organisation ist nach seiner Familie seine zweite – ganz große – Liebe. 60 Jahre ist er inzwischen Mitglied, eine stolze Zahl. Was sie allerdings außergewöhnlich macht, ist der Umstand, dass Heggblum auch seit sechs Jahrzehnten aktiv ist – immer ehrenamtlich und in wechselnden Funktionen.

Daran hat ihn seine Aufgabe als Familienvater nicht gehindert, auch nicht der Umstand, dass er beruflich lange auf Montage musste, und selbst die Tatsache nicht, dass er längst in Quickborns Partnerstadt Malchow wohnt. Heggblum und das DRK, das ist seit 60 Jahren eine Einheit. „Wir fühlen uns in diesem Kreis immer noch wohl“, sagt er gewohnt sachlich. Das „Wir“ bezieht seine Frau Sonja mit ein, deren Karriere im Jugendrotkreuz von Garstedt begann, die er 1969 heiratete und die bis heute ebenfalls aktiv ist.

Reinhard Lüdemann, ein guter Freund schon aus Kindertagen, brachte Heggblum einst in den Ortsverein. Ihn reizte der Gedanke, etwas Gutes zu tun, der Allgemeinheit zu dienen. Und dann war da noch die Nachrichteneinheit, die im Roten Kreuz gerade aufgebaut wurde. Ein Thema, das den jungen Trutz hochgradig interessierte. Er engagierte sich zunächst als Fernmeldehelfer, bildete sich zum Kurzwellenfunker weiter und gehörte zu den Spezialisten im DRK Quickborn, die in Windeseile bei Schadensgroßlagen über weite Entfernungen eine Nachrichtenverbindung aufbauen konnten.

„Wir hatten Trommeln mit bis zu 800 Meter Kabel und konnten auch Gebäude wie provisorische Krankenstationen versorgen“, erinnert er sich. Später machte er dieses Hobby auch zu seinem Beruf: Heggblum war Rundfunk- und Fernsehtechniker, bevor er in den Ruhestand ging.

1963 übernahm er die Leitung des neu gegründeten Jugendrotkreuzes in Quickborn, 1988 wurde er Leiter der Fernmeldeeinheit, bildete sich im DRK zur Führungskraft weiter. Im Ortsverein rückte er 1979 in den Vorstand auf und ist bis heute im Führungsgremium Schatzmeister.

An der Seite der damaligen Vorsitzenden Anneliese Kruse war er maßgeblich am Bau des DRK-Zentrums in der Quickborner Feldstraße beteiligt, das 1985 eröffnet wurde und heute den Namen Kruses trägt. Zweimal wurde das Gebäude in den vergangenen Jahren saniert und erweitert, beide Male hatte Heggblum die Finanzen des Ortsvereins im Blick und stellte die Finanzierung sicher.

Wenn Heggblum heute auf die vielen Jahre ehrenamtlichen Schaffens zurückblickt, weiß er, dass dieser Weg für ihn der richtige ist und war. „Es ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung, und wer Freude am Helfen hat, so wie ich, wird hier zufrieden sein“, sagt er. Das gute Miteinander, die Geselligkeit, Freundschaften und langjährige Verbindungen sind für ihn ein hervorragender Lohn.

Sorge bereitet ihm allein der anhaltende Mitgliederschwund. Und auch die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement dürfte in der heutigen Gesellschaft nach seinem Dafürhalten etwas ausgeprägter sein. Vielleicht, so sinniert Heggblum mit dem für ihn typischen feinen Lächeln, würde es schon helfen, wenn die Wertschätzung für die Ehrenamtlichen aus der Führungsetage des Roten Kreuzes einfach etwas sichtbarer werden würde. Leise Kritik, mit Bedacht formuliert.