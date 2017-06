Ein Professor und seine wichtige Botschaft

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Hans-Jürgen Mest hat viel erreicht. Der Professor für Pharmakologie und Toxikologie hat geforscht, publiziert und gut verdient. Er hat sich zusammen mit seiner Frau Barbara in Quickborn-Renzel eine grüne Oase mit vielen lauschigen Plätzchen und einem Häuschen geschaffen. Er hat Kinder und Enkelkinder, ist engagiertes Mitglied im Lions’ Club Quickborn und inzwischen im Ruhestand.

Den könnte der gebürtige Merseburger entspannt genießen, was er durchaus auch tut. Aber seine Begeisterung für die Wissenschaft und sein Fachgebiet lässt ihn nicht ganz los. In diesen Tagen hat der drahtige 73-Jährige sein inzwischen drittes Buch veröffentlicht. Nach einer Biografie (2011) und einem Ratgeber zum richtigen Umgang mit Arzneimitteln (2011) rechnet der Wahl-Quickborner in seinem neuen Buch „Pseudowissenschaftliche Heilsversprechen im Umfeld der Medizin“ mit der Werbung ab, die Nahrungsergänzungsmittel, Multivitaminpräparate und homöopathische Mittel unreflektiert zur Selbstbehandlung anpreist.

Für Mest ist das ein gefährlicher Weg. „Vor der Therapie sollte immer die Diagnose stehen, und auch die vermeintlich harmlosen Präparate haben teilweise erhebliche Nebenwirkungen“, sagt er. Mest ist kein streitbarer Mensch, dazu ruht er viel zu sehr in sich. Aber er ist Wissenschaftler durch und durch. Erwiesen ist, was Studien belegt haben. So hat er gearbeitet und geforscht, und diese Einstellung – verbunden mit seinem Fachwissen, seinem Können und zahlreichen Veröffentlichungen im In- und Ausland – hat ihm zu internationalem Ansehen verholfen.

Geschützt hat ihn das nicht immer: Als nach der Wende an den Universitäten Evaluierungskommissionen gebildet wurden, um die Hochschullehrer, ihr Verhältnis zum DDR-Regime und ihre Eignung zur Lehre in einem demokratischen System zu überprüfen, fiel Mest durch. Er leitete damals das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Martin-Luther-Universität Halle. Hier hat Mest auch Medizin studiert und seine Facharztausbildung absolviert. Später änderte er seine Pläne und ging in die Forschung. Bereut hat er diese Entscheidung nie. „In der wissenschaftlichen Arbeit kommen Sie morgens ins Labor und wissen nicht, welche spannenden Themen Ihnen im Laufe des Tages begegnen.“

Für seine wissenschaftliche Arbeit hat er gekämpft, bildete seine Studenten sorgfältig aus, tauschte sich mit westlichen Wissenschaftlern aus. „Ich habe die Anträge für meine Reisen ins westliche Ausland immer damit begründet, dass es die DDR in einem positiven Licht erscheinen lässt, wenn nicht nur ihre Sportler, sondern auch ihre Wissenschaftler für Aufmerksamkeit sorgen“, sagte er. Mest kam damit durch – bis alte Weggefährten, inzwischen Mitglieder in der Evaluierungskommission, seine Karriere für beendet erklärten: Nach der Wende wurde er mit Stasi-Vorwürfen konfrontiert. Bis heute sitzt der Schock tief, macht ihn die Erinnerung wütend.

„Ich habe meine Geschichte aufgeschrieben, um diese Erlebnisse verarbeiten zu können. Mit Rechtsstaatlichkeit hatte das Verfahren überhaupt nichts zu tun.“ Wohl aber mit Neid und Rache, ist er sich sicher. Mest konnte denn auch alle Anschuldigungen widerlegen, musste beim Blick in seine Akten aber feststellen, dass ihn ein enger Mitarbeiter jahrelang bespitzelt hat.

Voll rehabilitiert, hätte er an die Uni Halle zurückkehren können, lehnte aber ab und folgte stattdessen einem Ruf nach Hamburg. Dort übernahm er die Leitung der Forschungsabteilung in einem internationalen Konzern und lehrte gleichzeitig an der Universität. Bis er 2008 in den Ruhestand ging.

Vorträge hält er seitdem zwar immer noch, aber eher vor den Landfrauen. Außerdem treibt Hans-Jürgen Mest viel Sport. Der Kugelstoßer und Speerwerfer bestreitet auch internationale Wettkämpfe.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 30.Jun.2017 | 13:53 Uhr