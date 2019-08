Ellerbek feiert 555. Geburtstag : Ein Chor im XXL-Format bereitet sich auf Dorffest vor

130 Musiker stehen bei der 555-Jahr-Feier der Gemeinde Ellerbek auf der Bühne. Generalprobe in der Friedenskirche

von Natascha Thölen und Caroline Hofmann

23. August 2019, 13:35 Uhr

Ellerbek | Wenn die Ellerbeker am Freitag und Sonnabend, 30. und 31. August, feiern, dann wird es musikalisch. Und dabei darf eine Frau nicht fehlen: Ruth Bednarski-Köller.

Natascha Thölen

Die Musikpädagogin, -therapeutin und Dozentin, die viele Jahre das Gesicht der Musiki-Musical-Aufführungen der Hermann-Löns-Schule war. Für die 555-Jahr-Feier der Gemeinde bringt die Vollblutmusikerin 130 Sänger und Instrumentalisten im Alter von acht bis über 80 Jahren in gesanglichen Einklang.

Die Musiker sind dabei: Die beteiligten Solisten, Chöre und Musiker: Solistin: Annegret Eggerstedt, der Chor der Friedenskirche, der Frauenchor Ellerbek, Chor Querbeat, Männerchor Hardchor, MusiCantis von Cantore, KiBis Kinderchor (Kulturen in Bewegung), Jugendbigband Sounds of Nuggets, Violine: Silke Schönfelder, Celli: Maiken Quartier, Petra Horstmann, Klavier: Frederic Sturm, Drums und Percussions: Frederic Keggenhoff und David Sinaj, Gesamtleitung: Ruth Bednarski-Köller.

Der stimmgewaltige Auftritt ist für den Moment geplant, wenn die 20 geschmückten Festwagen am Sonnabend durch die Gemeinde rollen. Und das Chorprojekt ist nicht der einzige Höhepunkt des Festwochenendes. Hier ein Überblick über das Programm:

Das Programm in der Übersicht Freitag, 30. August: ab 18 Uhr Eröffnungsveranstaltung mit Klönschnack und Musik vom Frauenchor Ellerbek (Festplatzbühne)

20 Uhr Alsterhippies Sonnabend, 31. August: 12 Uhr: Ankunft der Schubkarren „Zu Fuß zum Fest" (Festplatzbühne); im Anschluss das Chorprojekt (Festplatzbühne)

12.45 Uhr Strandgut (Roter Teppich), Kammermusikkreis Bönningstedt (Waldbühne)

13.30 Uhr Siegerehrung Stadtradeln (Festplatzbühne); im Anschluss Sounds of Nuggets

14.15 Uhr In 333 Tagen um die Welt (Roter Teppich), Freddi Sturm & Band (Waldbühne)

15 Uhr Clowns with Guitars (Festplatzbühne)

15.45 Uhr querBeat/Wachgeküsst (Roter Teppich), JARfizz (Waldbühne)

16.30 Uhr Papa Boye & the Relatives (Festplatzbühne)

17.30 Uhr Hardchor (Roter Teppich), Second Tuesday (Waldbühne)

18.30 Uhr Boerney & die Tri Tops (Festplatzbühne)

21.30 Uhr Feuerwerk und Disco

Das Motto „bi uns to hus" spiegelt sich auch in dem Veranstaltungsprogramm wieder. Viele Künstler aus der Gemeinde werden auf den insgesamt drei Bühnen - Festplatzbühne, Roter Teppich und Waldbühne - stehen.

Kleiner Exkurs durch das Programm

Der Startschuss für das Fest fällt am Freitag um 19 Uhr. Die deutsche Fernsehmoderatorin Singa Gätgens wird die Gäste auf der Festplatzbühne durch ein gemischtes Programm mit Klönschnack und Musik führen. Auch Gätgens ist in Ellerbek keine unbekannte Persönlichkeit. Die Ellerbekerin ist bis heute eng mit der Gemeinde verbunden. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie in dort.

Bekannt ist Gätgens unter anderem aus der KiKa-Fernsehsendung „Tanz-Alarm" oder „Baumhaus".

Richtig viel los ist am Sonnabend. Auf den drei Bühnen werden verschiedenste Musiker und Instrumentalisten stehen und die Gäste unterhalten. Ein Höhepunkt ist die Ankunft der Schubkarren. Die Idee stammt von der evangelischen Kita der Gemeinde. Von der Moratzentwiete aus geht es für die Kitakinder mit diversen kreativ geschmückten Gefährten in Richtung Festplatz. Dabei ist dem Schmücken von Buggys, Bollerwagen, Kinderkarren, Kinderwagen oder Sackkarren keine Grenzen gesetzt. Hauptsache es wird ein Kind darin transportiert.

Übrigens: Bei dem Festwochenende gibt es ein alleingültiges Zahlungsmittel: der „Ellerbeker".

Damit kann an den Grill- und Bierständen bezahlt werden. Den Ellerbeker gibt es in den Stückelungen 0,5, 1 und 5 und ist direkt auf dem Platz zu erwerben.

Zurück zur Generalprobe

Die Generalprobe, die wegen der logistischen Herausforderung, mehr als 130 Terminkalender aufeinander abzustimmen, war gleichzeitig die einzige gemeinsame Chorübung war.

„Hallo!“, „Guten Abend“, „Wo sollen wir hin?“, „Können die Instrumente da abgelegt werden?“, ziemlich wuselig ging es dabei in der Friedenskirche am Moordamm zu. Mittendrin: tiefenentspannt, fröhlich und in jede Richtung ein paar nette Worte findend: Bednarski-Köller.

Drei Stücke hat jeder der sechs Chöre sowie die Jugendbigband Sounds of Nuggets, die die Vokalisten begleitet, unabhängig voneinander einstudiert. Mit einem Tusch der Instrumentalisten wurde es ruhig in dem Gotteshaus, in dem nun fast alle Plätze besetzt waren. Ein Bild, das sich Pastorin Christine Guse, die ebenso zu den Sängern zählt, wohl auch noch öfter für ihre Gottesdienste wünscht. „Wir ziehen das F mit den Haaren hoch“, begann Bednarski-Köller, griff sich selbst in den Schopf und stimmte den Ton an. „Ein Mäh, damit der Unterkiefer schön runter hängt, dann Ma, Mo und Muh und nochmal etwas höher.“ Aufwärmübungen, die zunächst belustigend erscheinen, schnell allerdings durch die vielen warm tönenden Stimmen und die feine Akustik des Kirchenraumes bereits vermuten lassen, auf welches außergewöhnliche Klangerlebnis sich die Festbesucher freuen dürfen.

Vor ein paar Jahren war Bednarski-Köller mit ihrem Chornachwuchs in der Hamburger Barclaycard Arena, um mit 6000 Kindern zu singen. „Das war auch für mich so ein Stück Inspiration, einmal mit so einem großen Chor aufzutreten“, sagte Bednarski-Köller im Gespräch mit shz.de. Das Projekt ist von Professor Fabian Sennholz, der auch einen der Songs arrangiert hat, den der Ellerbeker Großchor während des Dorfgeburtstags singt, und zwar das 1780 zum ersten Mal veröffentlichte Volkslied „Die Gedanken sind frei“.

Zu „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ bat Bednarski-Köller die Sänger: „Vielleicht könnt Ihr Euch alle mal fühlen wie Balou.“ Die Leiterin animiert und motiviert, damit sich ihre Sänger trauen und ins Schauspielern reinkommen. Dann ist sie ganz in ihrer musikalischen Welt, swingt mit, singt mit, zeigt Einsätze, bestimmt das Tempo und zieht sowohl Sänger als auch Musiker in ihren Bann, um auch gefühlsmäßig das Beste aus ihnen rauszuholen.

Beim Dorffest vor fünf Jahren trat Bednarski-Köller schon einmal mit allen Chören zusammen auf. Sie liebt die Kombination von Jung und Alt. Hier singen Schwiegermütter mit ihren Schwiegersöhnen, Töchter mit Müttern, Väter mit Söhnen, es gebe sogar zwei Familien über drei Generationen. „Bei meiner Arbeit hier im Ort ist es mir wichtig, positive Gemeinschaft zu leben“, beschreibt Bednarski-Köller. „Wobei kann man das besser als in der Musik?“