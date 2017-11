Bauausschuss : Edeka Bönningstedt: Investor gibt auf

von Ute Springer

erstellt am 28.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Bönningstedt | „Mit unserem heutigen Schreiben müssen wir Sie zunächst darüber informieren, dass wir von unserem Projektvorhaben – dem Neubau eines Edeka-, Aldi- und Drogeriemarktes – bedauerlicherweise Abstand nehmen müssen“, heißt in einem Schreiben, das vor wenigen Tagen die Quickborner Verwaltungsgemeinschaft erreichte. Damit endet eine hitzige Debatte, die seit mehr als drei Jahren die Gemüter von Bönningstedter Politikern und Bürgern bewegte (unsere Zeitung berichtete).

Während des Bauausschusses am Donnerstag, 30. November, legt der Investor, die Hamburger Firma Zündorf Projektentwicklung, neue Pläne vor, die er in dem Schreiben erläutert: Lediglich das Gelände der Gärtnerei Fromme mit einer Größe von knapp 8000 Quadratmetern soll bebaut werden. Dort soll ein Discounter vom Ortsrand näher in die Dorfmitte ziehen und seine Ladenfläche auf 1260 Quadratmeter vergrößern. Des Weiteren soll ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von 650 Quadratmetern errichtet werden.

Einer der Streitpunkte bei der ursprünglichen Planung war der Verkehrsfluss zum Gelände. „Zu- und Abfahrt ist nunmehr zirka 40 Meter südlich der Tankstelle geplant, was sich positiv auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs in Bezug auf die Ein- und Ausfahrten der Tankstelle, vor allem auch unter Berücksichtigung der gegenüberliegenden Feuerwache, darstellen sollte“, so der neue Vorschlag des Projektbüros.

Die Planer beantragen formlos, den Aufstellungsbeschluss entsprechen zu ändern und bitten um eine Anpassung des städtebaulichen Vertrags. Darüber hinaus betont der Investor, dass alle mit der Bauleitplanung in Zusammenhang stehenden Kosten übernommen werden.

Damit ist der Plan, einen großen Edeka-Markt in Bönningstedt anzusiedeln, endgültig gescheitert. Obwohl die Kieler Landesplanung von Anfang an klar gestellt hatte, dass kein zweiter Supermarkt in dem Dorf angesiedelt werden dürfe, ließ der Investor nichts unversucht, dies dennoch umzusetzen. Sehr zum Ärger einiger Anwohner, die befürchteten, einen Klotz vor die Nase gesetzt zu bekommen.

Parallel dazu waren die bislang vorgelegten Pläne zur Erweiterung des bestehenden Frischemarkts am Marktplatz seitens der Politik abgelehnt worden. Die Besitzer des Geländes, die Grundstücksgesellschaft Am Markt, legt nun dem Bauausschuss einen Antrag vor, die als Mischgebiet ausgewiesene Fläche zum Kerngebiet zu ändern – was wiederum die Voraussetzung dafür ist, den Supermarkt vergrößern zu dürfen. Beide Tagesordnungspunkte werden in der Sitzung öffentlich behandelt. Beginn im Kulturzentrum, Kieler Straße 122, ist um 19.30 Uhr.