Droht Ellerau jetzt der Rausschmiss?

Norderstedt setzt Frist für Finale im Kooperationspoker

von Claudia Ellersiek

07. April 2018, 16:01 Uhr

Im Norderstedter Rathaus wächst offenbar die Verärgerung über die zögerliche Haltung der Gemeinde Ellerau in der Frage einer zukünftigen Partnerschaft. Die Stadt pocht darauf, dass das Thema am 24. April abschließend in der Stadtverordnetenversammlung behandelt wird. Spätestens bis dahin müsste auf Ellerauer Seite also eine Entscheidung gefallen sein. Das wird jedoch immer unwahrscheinlicher. Damit riskiert der Juniorpartner den Rauswurf.

Etwa seit einer Woche liegt nun auch ein Angebot aus Quickborn vor, nachdem die Gemeinde vorher bereits erfolglos Kontakt zum Amt Kaltenkirchen-Land und zu Henstedt-Ulzburg aufgenommen und mit Norderstedt nachverhandelt hatte. Das Angebot aus der Eulenstadt liegt mit rund 800 000 Euro zwar wohl mindestens 300 000 Euro unter dem der Stadt Norderstedt, enthält aber auch noch nicht den gleichwertigen Leistungsumfang. Amtierender Bürgermeister Heiner Hahn (BVE, Foto) sieht denn auch Verhandlungsbedarf. Die Gespräche mit Quickborn sollen in der kommenden Woche beginnen.

In Norderstedt sieht man den Zeitplan der Gemeinde mit wachsendem Unverständnis. Grund: Sollte die Verwaltungsgemeinschaft abgewickelt werden müssen, dauert das nach Einschätzung von Fachleuten etwa ein Jahr. Stichtag ist der 30. Juni 2019, der Tag, an dem der Vertrag endgültig ausläuft. Sollen die Akten pünktlich zum 1. Juli 2019 umziehen, muss sich die Verwaltung sputen. Dass es der Stadt ernst ist mit den gesetzten Fristen, zeigt der Blick in einen Bericht zum Norderstedter Hauptausschuss am 12. März. Darin heißt es: Wenn eine Entscheidung über die Vertragsverlängerung durch die Stadtvertretung Ende April nicht möglich ist, „muss die Stadt Norderstedt die Vertragsverhandlungen leider als gescheitert ansehen, und die Rückabwicklung/Übergabe muss dann umgehend eingeleitet werden.“

„Dass es so eine Zeitvorgabe gibt, ist mir neu“, sagte Hahn, betonte aber gleichzeitig, die Verhärtung der Fronten sei aus seiner persönlichen Sicht nicht gut für Ellerau. Dennoch sei das Angebot aus Quickborn noch erläuterungsbedürftig und vorher nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. „Außerdem steht ja auch immer noch die Frage im Raum, ob dieser Gemeinderat die Entscheidung überhaupt noch treffen soll.“ Er könne schließlich auch nicht mehr die Verantwortung übernehmen. Damit könnte eine Entscheidung schlimmstenfalls erst nach der Sommerpause fallen – viel zu spät für Norderstedt und die Beziehungen zu Ellerau.