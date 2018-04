DRK Ellerau verliert Jugendgruppe

Dem Ortsverein fehlt es an Nachwuchs / Vorsitzende appelliert an Bürger, sich stärker zu engagieren

von shz.de

28. April 2018, 16:09 Uhr

Während der Jahreshauptversammlung begrüßte Vorsitzende Barbara Dill ihren Amtskollegen vom DRK Norderstedt, Christoph von Hardenberg, Johannes Schulz vom Ortsverein Henstedt-Ulzburg und den Wehrführer der Ellerauer Feuerwehr, Jan Ahlers. Sie hörten nicht nur positive Nachrichten.

Die Jugendrotkreuzgruppe hat sich aufgelöst. „Wir hatten nur vier Mitglieder, und die sind dann auch nicht mehr gekommen“, berichtete Fabian Dill-Jahnke, der die Gruppe leitete. „Das ist schade“, waren sich die Anwesenden einig. Man wolle aber weiter versuchen, eine Jugendrotkreuzgruppe einzurichten. Dennoch bleibt der Ortsverein ein solider. Die angebotenen Aktivitäten sind sehr vielfältig. Der wöchentliche Tanzkreis wird ebenso gut besucht wie das Gedächtnistraining, die Spielnachmittage und die Trockengymnastik.

Die Bereitschaft hat zurzeit fünf Helfer und folgende Aufgaben: Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Technik- und Sicherheit, Information und Kommunikation, soziale Dienste sowie die fachliche Ausbildung und Qualifikation. „Wir haben viele Dienste gemeinsam mit Norderstedt und der Feuerwehr Ellerau durchgeführt“, informierte Lars Knickmeier (Foto), der mit Fabian Dill-Jahnke die Bereitschaft leitet.

Barbara Dill berichtete aus der Vorstandsarbeit: Die Kleiderkammer ist nach wie vor an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. „Unsere fünf ehrenamtlichen Damen haben im letzten Jahr Kleidungsstücke an circa 400 Personen ausgegeben. Darunter sind zunehmend auch Flüchtlinge, die inzwischen teilweise schon ohne Betreuer kommen“, so Dill. Zu den fünf Blutspendeterminen kamen 338 Spender, wobei einige für 25-maliges und auch 50-maliges Spenden geehrt wurden. „Besonders gefreut haben wir uns, dass wir 22 Erstspender begrüßen konnten“, so Dill.

Ausfahrten, Besuch der Ehrenamtsmesse oder des Kreisverbandes gehörten ebenso zu den Aktivitäten wie die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen in der Gemeinde. Dill erneuerte in ihrem Bericht die Einladung, das Angebot der Busfahrten jeweils am ersten Freitag eines Monats zum Quickborner Heidefriedhof anzunehmen. Sie appellierte außerdem an alle Bürger, sich für das Rote Kreuz zu engagieren und forderte Kinder und Jugendliche auf, am Aufbau einer neuen Jugendrotkreuzgruppe mitzuwirken.

Schließlich wurden einige Mitglieder für ihre ehrenamtliche Mitarbeit mit Urkunden und Blumen geehrt. Das waren Gerd Malade, Wolfgang Gruner, Wolfgang Dill, Traute Andresen, Edeltraud Brand, Cris Dudziak, Elke Ernst, Helga Evers, Renate Grimm, Brigitte Penz, Bea Lüdecke, Brigitte Schrör, Anneliese Sievers, Hannelore Wäbs und Barbara Dill. Wer Interesse an einer Mitarbeit im Ortsverein hat, kann sich an Barbara Dill unter Telefon (0 41 06) 7 13 15 oder per E-Mail an dill@drk-ellerau.de wenden.