Polizei sucht Zeugen : Dreiste Diebe: Einbrecher schlagen in Ellerau am helllichten Tag zu

von Claudia Ellersiek

15. Dezember 2020, 17:10 Uhr

Ellerau | Unbekannte sind am Montagvormittag (14. Dezember) in ein Einfamilienhaus in Ellerau (Kreis Segeberg) eingebrochen. Die Bewohner waren zur Tatzeit, die die Polizei nach offiziellen Angaben auf den Zeitraum von 10 bis 11.15 Uhr eingrenzen konnte, nicht anwesend und entdeckten den Schaden erst bei ihrer Rückkehr. Nun werden Zeugen gesucht.

Schränke und Behältnisse geöffnet

Wie Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories mitteilte, öffneten die Diebe in der Immobilie an der Ellerauer Straße alle Schränke und Behältnisse auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten sie demnach anschließend in unbekannte Richtung. Wie hoch der Schaden ist, teilte Hädicke-Schories zunächst nicht mit.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden nun gebeten, sich mit der ermittelnden Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 20 20 in Verbindung zu setzen.