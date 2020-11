Fahndung mit Phantombild : Dreiste Abzocke in Norderstedt: Falsche Sekretärin erbeutet 15.000 Euro

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Betrug bereits im August 2020. Die Täter konnten noch nicht geschnappt werden.

von Caroline Hofmann

17. November 2020, 14:15 Uhr

Norderstedt | Eine falsche Sekretärin hat eine 80-jährige Norderstedterin in der Greifswalder Kehre um 15.000 Euro betrogen. Laut Polizeisprecher Lars Brockmann ereignete sich die Tat bereits am 24. August 2020. Von der Täterin fehlt bislang weiterhin jede Spur. Deshalb wenden sich die Ermittler jetzt, in der Hoffnung um Hinweise, mit einem Phantombild der Geld-Botin an die Öffentlichkeit.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Es war der sogenannte Enkeltrick, den die Täter angewandt hatten. Und er hat bei der 80-Jährigen funktioniert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen meldete sich der angebliche Enkel der Geschädigten per Telefon. Er gab im Gespräch an, im Urlaub einen Unfall mit seinem Mietwagen verursacht zu haben und nun dringend Geld zu benötigen, um den Schaden zu begleichen.

Das Telefonat übernahm schließlich ein „Herr Meyer“ von der Versicherung, der seine Sekretärin zu Abholung des Geldes vorbeischicken würde. Lars Brockmann, Pressestelle Polizeidirektion Bad Segeberg

Daraufhin übergab die Norderstedterin gegen 16 Uhr auf dem Gehweg auf Höhe des Spielplatzes 15.000 Euro an die vermeintliche Sekretärin, nachdem diese das vereinbarte Codewort genannt hatte.

So sah die falsche Sekretärin aus:

Die Geld-Botin soll zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Nach Angaben der 80-Jährigen hatte sie eine schlanke Statur und trug ein etwas dickeres graues Sommerkleid und Sommerschuhe mit breiten, hohen Absätzen. Zudem hatte die Frau kurzes dunkles Haar oder enge, kurze Rastalocken.

Suche nach sachdienlichen Hinweisen

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zur Identität der falschen Sektretärin sagen kann, möge sich mit den Beamten unter der Rufnummer (040) 52 80 60 in Verbindung setzen.