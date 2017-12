Einsätze 2017 : Drei Stürme sorgen für Rekordzahlen in Quickborn

von Claudia Ellersiek

erstellt am 01.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Quickborn | Die Zahlen sind in der jüngeren Geschichte der Feuerwehren Quickborn und Ellerau nahezu einmalig: In diesem Jahr weist die Statistik der Kameraden mehr Einsätze als jemals zuvor aus. Grund sind vor allem die drei verheerenden Herbststürme.

Im September machte Sebastian den Anfang, dann kam Xavier in den ersten Oktobertagen und Ende Oktober schließlich Herwart: Es sind vor allem diese drei Sturmtiefs, die die Einsatzzahlen der Wehren in Quickborn und Ellerau in die Höhe schnellen ließen. „Wir hatten bis jetzt 411 Einsätze, davon 180 wegen der Stürme. Die zahlen sind fast schon historisch hoch“, sagte Quickborns Feuerwehrsprecher Thorsten Wiehe. Sonst komme die Quickborner Feuerwehr nie über 400 Einsätze, liege meistens sogar deutlich darunter. „Durchschnittlich hatten wir in den vergangenen fünf Jahren 244 Einsätze.“ Nur 2013 lagen die Zahlen schon einmal höher. Damals hatte unter anderem Sturmtief Christian die Menschen in Deutschland in Atem gehalten.

In Ellerau sieht es kaum anders aus. Verzeichnet Wehrführer Jan Ahlers normalerweise durchschnittlich 60 Einsätze pro Jahr sind es jetzt schon 101. „Als Christian gewütet hat, mussten wir fünfmal raus. Bei Xavier waren es 26 und bei Herwart 17 Einsätze“, so Ahlers. Weil die technischen Hilfeleistungen ohnehin seit einigen Jahren die Arbeit in beiden Wehren prägen, sind sie gut ausgestattet. „Wir sind sogar mit unserer neuen Drehleiter raus, denn die wurden während der Stürme enorm gesucht“, so Ahlers.

Vor allem Xavier dürfte den Rettern bundesweit nachhaltig in Erinnerung bleiben. Der Orkan raste über Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hinweg, kostet sieben Menschen das Leben und hinterließ Dutzende Verletzte. Seine Wucht bekamen auch die Rettungskräfte in Quickborn und Ellerau zu spüren, wo er Bäume entwurzelte, die Autos und Häuser unter sich begruben und Wege unpassierbar machten.

Ob es Xavier allerdings in die Liste der fünf teuersten Stürme der vergangenen 20 Jahre in Deutschland schafft, steht noch nicht fest. An deren Spitze steht nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) unangefochten Kyrill. Er zog im Januar 2007 über Deutschland hinweg und verursachte in zwei Tagen Schäden in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro.