Heimatverein Bönningstedt : Dorfchronik wird fortgeschrieben

von Ute Springer

erstellt am 29.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Bönningstedt | Wie war das Leben in Bönningstedt früher? Dieser Leitfrage gehen die derzeit fünf Mitglieder des Arbeitskreises „Chronik“ nach. Soeben ist der 16. Band erschienen. „Herausgeber ist die Gemeinde Bönningstedt, die den Druck auch finanziert“, erklärt Arbeitskreis-Leiter Joachim Czolbe. In den kommenden Wochen werde jeder Haushalt der Gemeinde ein Exemplar erhalten. Außer drei längeren Berichten zur Ortsgeschichte ist im Heft ein Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015 abgedruckt.

Tief eingetaucht in die Geschichte des Dorfs ist Professor Günther Ringle, der für die Ausgabe zwei Berichte geschrieben hat: Zum einen hat Ringle die Standorte der Gemeindeverwaltung unter die Lupe genommen – von der Wohnstube des Ortsvorstehers Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum heutigen Sitz der Verwaltung, dem Rathaus der Stadt Quickborn.

Zum anderen beleuchtet Ringle eine kuriose „Umweltsatzung“ aus dem Jahr 1911, die unter anderem festlegt, dass Schweinehaltung in der Größenordnung von 21 bis 300 Tiere größeren Abstand zu örtlichen Wohngebieten halten muss. „Dabei hatten die Bauern damals nur zwei, vielleicht drei Schweine“, berichtete Ringle.

Als einleuchtende, wenn auch nicht spekulationsfreie Erklärung schreibt Ringle in der Chronik: „Der ,Gasthof Rugenbergen‘ an der Ellerbeker Chaussee war nicht nur Mittelpunkt des dörflichen Lebens, sondern auch für Besucher aus Hamburg und den Nachbardörfern ein beliebtes Ausflugsziel.“ Möglicherweise habe der Eigentümer verhindern wollen, dass die in der Umgebung liegenden Bauernhöfe ihre Schweinehaltung vergrößern.

Gisela Gröning, die lange beim NDR für das hamburg-Journal redaktionell tätig war, beschäftigte sich mit der Partnerschaft Bönningstedts und dem griechischen Ort Rachoni auf der Insel Thassos. Die Wurzeln reichen in die 1960-er Jahre zurück, als etwa 120 Gastarbeiter nach Bönningstedt kamen, um in der Brotfabrik „Rugenbergener Mühle“ zu arbeiten. „Ich habe während der Recherche einige Hausbesuche gemacht, um mit Zeitzeugen zu sprechen“, berichtet Gröning. Wie auch Ringle wurde sie in verschiedenen Archiven fündig. „Es macht viel Spaß, kostet aber auch einiges an Zeit“, weiß Czolbe. Oftmals sei es auch schwierig, an relevante Informationen heranzukommen. „Manche Auskünfte, etwa wenn es um Besitzverhältnisse von Grundstücken geht, erhalten wir einfach nicht“, so der Arbeitskreis-Leiter.

Als schwierig erwies sich auch der Versuch, die Geschichte des Orts während des Dritten Reichs nachzuzeichnen, wie Ringle berichtet. „In Uetersen hat sich eine Abschlussklasse des Gymnasiums diese Aufarbeitung vorgenommen – mit Erfolg. Es wäre gut, wenn wir das hier auch umsetzen könnten“, sagte Ringle.

Die Geschichtsinteressierten freuen sich immer, wenn ihnen Materialien, etwa aus Nachlässen, zur Verfügung gestellt werden. So manches Mal finden sie dann ein „Puzzleteil“, das eine historische Lücke schließt. „Wir könnten auch gut noch ein paar Mitstreiter mehr brauchen“, sagte Czolbe. Wer an der Zeitgeschichte interessiert sei, könne sich jederzeit bei ihm unter Telefon (040) 5 56 63 73 melden. Der Arbeitskreis trifft sich nach Absprache in unregelmäßigen Abständen.

Für das nächste Heft ist geplant, die Geschichte(n) von Gewerbetreibenden aufzugreifen. „Dazu können wir noch Firmenunterlagen – etwa alte Gesellenbriefe – für unser Archiv gebrauchen“, sagte Czolbe. In zwei Jahren soll Band 17 fertig sein.