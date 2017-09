Doppelspitze in der Gemeinschaftsschule

vergrößern 1 von 2 Foto: Hofmann 1 von 2

Vor gut eineinhalb Wochen startete auch an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in der Gemeinde Bönningstedt der normale Schulbetrieb nach den Sommerferien. Doch nicht alles ist normal. Die ehemalige Rektorin Maike Hinrichsen verabschiedete sich vor den Ferien in den Ruhestand (unsere Zeitung berichtete). Eine schnelle Lösung musste her. Diese wurde auch gefunden: Regine Brandt und Stephan Werner haben das Zepter vorerst übernommen. Während der jüngsten Sitzung des Schulbeirats stellten sie sich vor.

Brandt ist bereits seit 2009 an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen tätig und ist Unterstufenkoordinatorin. Auch Werner war Unterstufenkoordinator, jedoch an der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Elmshorn. 18 Jahre lang arbeitete er dort als Lehrer. „Elf Jahre davon war ich bereits in verschiedenen Funktionen der Schulleitung tätig“, so Werner. Ganz unbekannt ist Werner jedoch nicht in der Gemeinde Bönningstedt. „Mein Vater war Hausmeister an der Gemeinschaftsschule“, erklärte er. Demnach kenne er die Räumlichkeiten der Schule ganz genau, was ihm den Einstieg erleichtert habe. „Jetzt in der Leitung zu sitzen, macht mich stolz“, bekräftige Werner.

Er übernimmt künftig die Position von Petra Rebehn als Konrektor. Diese Stelle behalte er auch, wenn eine neue Schulleitung gefunden ist. „Ich habe bereits Schulleiter-Erfahrungen, jedoch kenne ich die Abläufe und Strukturen hier noch nicht gut. Deswegen ist mir Frau Brandt dabei eine große Hilfe, und ich bin auf ihr Know-How angewiesen“, sagte Werner im Gespräch. Der Start sei zwar etwas holprig gewesen, doch das Team habe sich nun zurechtgefunden.

Zwei Bewerber sind in der Endauswahl für die Stelle des Schulleiters an der Gemeinschaftsschule. Eine davon ist Brandt persönlich. Da sich der Schulleiterwahlausschuss vor den Sommerferien nicht für einen der Bewerber entscheiden konnte (unsere Zeitung berichtete), trifft nun das Bildungsministerium die Wahl. „Mit viel Glück haben wir die endgültige Entscheidung bis zu den Herbstferien“, kündigte Brandt an. Das Team um sie herum sei dennoch für den Fall der Fälle sehr gut vorbereitet. „Wir sind so aufgestellt, dass wir für ein halbes Jahr die Schule führen könnten“, erklärte Werner. Beide betonten, dass sie vom gesamten Kollegium unterstützt werden. „Alle machen ein bisschen mehr, aber das war jedem vorher bereits klar“, sagte Brandt. Die Arbeit mache dennoch so viel Spaß, dass auch der Aufwand sich lohne.