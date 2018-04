Diskussion über Wassertemperatur : DLRG Quickborn nimmt sich das Freibad vor

Der Vorstand möchte die Attraktivität und die Auslastung des Schwimmbads steigern.

von Claudia Ellersiek

10. April 2018, 13:30 Uhr

Quickborn | Quickborns DLRG-Sprecher und neuer stellvertretender Vorsitzender Marvin de Vries (41) hat die derzeit in den politischen Gremien geführte Diskussion über eine Erhöhung der Wassertemperatur im Quickborner Freibad begrüßt. „Wenn wir eine ähnliche Temperatur wie im Ellerauer Freibad anbieten können, halten wir möglicherweise einige der Badegäste, die sonst abwandern würden“, sagte er im Gespräch mit shz.de. Die Schützenhilfe käme genau passend: Der seit einigen Wochen amtierende neue Vorstand möchte in den kommenden Jahren außer der Attraktivität auch die Auslastung des Bades erhöhen.

De Vries ist erster Amtsinhaber des neu geschaffenen Postens eines weiteren stellvertretenden Vorsitzenden. Damit besteht die Führungsspitze jetzt aus einem Trio, dem auch Vorsitzender Kai Jacobsen (43) und Stellvertreter Jan-Christian Paar (45) angehören. Beide gehören der DLRG seit mehr als 30 Jahren an und waren bereits in den 1990er Jahren im Vorstand aktiv.

Gemeinsam verfolgen sie insbesondere zwei Ziele. „Wir wollen den Verein in den kommenden Jahren weiterentwickeln und die Zahl derjenigen, die in der DLRG aktiv sind, ausbauen“, sagte de Vries. Und nicht zuletzt geht es ihnen darum, Aufenthaltsqualität und Spaß-Faktor des Freibades zu verbessern. „Wir haben vor, unsere Laufbälle mehr als bisher einzusetzen, also nicht nur während des Eulenfestes“, so Vereinssprecher de Vries. Eine Herausforderung bleibt es, die Mitglieder über die Freibadsaison hinaus im Verein zu halten. Das gilt insbesondere für die Jüngsten. „Wenn ein Kind bei uns bleiben soll, müssen wir es auch von September bis Mai fesseln und bespaßen.“