DLRG: Freibad länger öffnen

Quickborner Rettungsschwimmer loben im Fachausschuss die Ausdehnung der Saison und die höhere Wassertemperatur

10. Dezember 2019, 18:00 Uhr

Quickborn | Soll die Wassertemperatur im Quickborner Freibad bei 25 Grad Celsius bleiben oder wieder auf 23 Grad abgesenkt werden? Mit dieser Frage wird sich die Quickborner Politik bis zum Start der Badesaison im Mai beschäftigen müssen. Kai Jacobsen (Foto), Vorsitzender der Ortsgruppe Quickborn der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), spricht sich klar für die 25-Grad-Marke aus.

„Die höhere Wassertemperatur gleich ab Saisonbeginn, gerade auch in dem oft noch etwas kälteren Monat Mai, hat für eine längere Verweildauer und mehr Spaß der Schwimmkinder und auch der Ausbilder geführt“, teilte Jacobsen in einer Stellungnahme für den Ausschuss für kommunale Dienstleistungen mit. Die Wassertemperatur habe mit zur positiven Schwimmkursusbilanz beigetragen (siehe Infokasten). Die höheren Wassertemperaturen seien außerdem mutmaßlich für eine gestiegene Motivation der Kinder verantwortlich. Allerdings wertet Jacobsen nicht nur die Wassertemperatur als Erfolgsfaktor.

2018 habe es zwar eine lange und heißere Schönwetterperiode gegeben, aber dafür Gewitter am Nachmittag und Abend sowie eine kalte Phase zu Saisonbeginn. „Das Wetter 2019 war durchschnittlicher und stabiler, so dass Kurse seltener ausfallen mussten.“ Zudem sei die Teilnahme der Kinder höher gewesen. „Der frühe Saisonbeginn am 1. Mai hat uns eine kaum unterbrochene, lange Trainingsphase vor den Sommerferien ermöglicht“, erläuterte Jacobsen. Da Ausfälle in den Ferien eingeplant seien, sei „die Zeit vor den Ferien somit für einen entsprechenden Leistungsfortschritt der Trainingsgruppen wichtig“.

„Von Seiten der Schwimmkursus-Eltern haben wir ausdrücklich positive Rückmeldungen bezüglich der Wassertemperatur erhalten. Hier gab es in den Vorjahren immer wieder Verweise auf die Bäder in Ellerau und Kaltenkirchen, die aufgrund der höheren Wassertemperatur viel familienfreundlicher seien“, informierte Jacobsen. Bei den Stammschwimmern sei die Erhöhung der Temperatur auf gemischte Resonanz gestoßen.

„Wir haben in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Sportschwimmern festgestellt, die mit oder ohne Neoprenanzug auf Langstrecke trainieren. Diesen Schwimmern ist das Wasser jetzt manchmal zu warm beziehungsweise wären sie auch mit 23 Grad zufrieden. Gerade auch, wenn es dann an kälteren Tagen mehr Platz zum Schwimmen gibt“, sagte Jacobsen und fuhr fort: „Viele ältere Schwimmer wussten die höhere Wassertemperatur jedoch sehr zu schätzen. Insgesamt war unser subjektiver Eindruck, dass die Schlecht-Wetter-Tage im Verhältnis zu 2019 besser besucht waren als in den Vorjahren.“

Besuchszahlen konnte Uwe Scharpenberg, Fachbereichsleiter Tiefbauten der Stadt Quickborn, im Ausschuss für kommunale Dienstleistungen noch nicht präsentieren. „Ich war einige Male im Bad. Das Feedback war durchweg positiv. Einige Schwimmer haben mich sogar angesprochen, dass wir sie aus Ellerau zurückgewonnen haben.“ Allerdings gibt es von Seiten der DLRG Kritik an den Öffnungszeiten. Diese hätten die Rettungsschwimmer vor allem in der Vor- und Nachsaison getroffen. „Speziell bei den Rettungsschwimm- und Erwachsenenkursen ist ein Badeschluss um 19.15 Uhr sehr früh, da die Teilnehmer und Trainer oft berufstätig sind. Hier hätten wir uns eine Regelung für ein Trainingsangebot eventuell auch außerhalb des öffentlichen Badebetriebs gewünscht“, teilte Jacobsen mit. Da die Öffnungszeiten vor Saisonbeginn bekannt waren, habe sich die DLRG allerdings auf die Rahmenbedingungen eingestellt.

„Wir sollten uns intensiv mit den Anregungen, auch der Kritik, auseinandersetzen“, sagte Eike Kuhrcke (CDU). Wassertemperatur und Öffnungszeiten des Freibads sollen Thema in den Fraktionssitzungen werden.