Polizei sucht Eigentümer : Diebesgut sichergestellt: Wem gehört dieser Schmuck?

Die Polizei hat Wohnungen in Quickborn und in Neumünster durchsucht und mutmaßliches Diebsgut sichergestellt.

von Karina Voigt

22. März 2019, 12:59 Uhr

Quickborn/Neumünster | Nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl am 21. Dezember 2018 in Neumünster hat die zuständige Sonderkommission Soko Wohnung in Quickborn (Kreis Pinneberg) und Neumünster Wohnungen durchsucht und dabei mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Jetzt suchen die Beamten nach den Eigentümern.

Zu den sichergestellten Gegenständen gehören unter anderem Lautsprecher der Marke Bose, Schmuck sowie Geldscheine. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie aus Einbrüchen in der Region stammten. Eine Liste mit Fotos gibt es hier auf der Seite der Landespolizei. Die Besitzer werden gebeten sich an die Soko Wohnung unter Telefon 04101-202280 zu wenden.

