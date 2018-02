Zeugen gesucht : Diebe stehlen zwei Porsche in Ellerbek

Von Mittwoch auf Donnerstag haben die bisher unbekannten Täter einen Cayenne und einen Macan gestohlen.

von Karina Voigt

16. Februar 2018, 14:33 Uhr

Ellerbek | Diebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ellerbek (Kreis Pinneberg) zwei Pkw der Marke Porsche gestohlen. Zwischen 2 und 4 Uhr haben die Unbekannten einen grauen Cayenne von einem Grundstück am Moordamm gestohlen, in der Danziger Straße wurde ein weißer Macan entwendet, der am Seitenrand geparkt worden war.

Der Gesamtwert der beiden Fahrzeuge liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Jetzt werden Zeugen gesucht, die während der Nacht die beschriebenen Wagen oder auffällige Personen im Bereich der Tatorte gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 entgegen.

