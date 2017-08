Neue Jugendgruppe auf der Bühne : Die Quickborner Speeldeel verjüngt sich

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Jäger 1 von 2

Quickborn | Vor einem halben Jahr traf sich erstmals eine Gruppe von Jungen und Mädchen im alten Gebäudetrakt der Comenius-Schule in Quickborn, um Theaterluft zu schnuppern. Das Ziel dieses Treffens: Mirella Maaß und Peter Behn waren von der aktiven Quickborner Speeldeel mit der Neugründung einer Jugendgruppe beauftragt worden. Es ist schon einige Jahre her, dass die Quickborner Speeldeel mit einer Gruppe aus Kindern und Jugendlichen ein eigenes Stück auf die Bühne gebracht hat.

Gemeinsam haben sie eine neue Truppe aus 15 Kindern und Jugendlichen zusammengestellt, um den Theaternachwuchs zu fördern und vor Allem auch um junge Schauspieltalente für die „größeren Aufführungen“ in niederdeutscher Sprache oder für das Weihnachtsmärchen zu entdecken. Am Sonntag, 3. September, wird das Erfolgsstück „Hilfe, die Olchis kommen!“ von dem Autor Erhart Dietl unter der Regie von Maaß und Behn im Bürgerhaus, Højerweg 2, in Ellerau aufgeführt. Beginn der Vorführung ist um 16 Uhr.

Die Proben für ihr erstes großes Theaterstück laufen momentan noch auf Hochtouren. Zunächst mussten die „Neuen“ an das Ein-Mal-Eins des Theaterspielens herangeführt werden. Dabei hat die Spielfreude die jungen Mimen ziemlich schnell erfasst: Nur sechs Monate später kann die Jugendgruppe der Speeldeel zu ihrer ersten Theateraufführung einladen. „Wir freuen uns, dass diese jungen Menschen mit großem Einsatz und viel Freude an den Proben teilnehmen. Wir haben einige richtig gute Talente dabei“, sagte Maaß. Und auch Behn ist von dem Projekt überzeugt: „Insbesondere freut es mich, dass wir auch ein paar Jungs dabei haben. Leider gibt es noch zu wenig Jungen, die das Theaterspielen für sich entdeckt haben. Aber wir sind zuversichtlich, dass sich das bald ändern wird.“

Zum Inhalt des Theaterstücks: Der Bürgermeister der Stadt Schmuddelfing hat ein sehr großes Müllproblem: Es gibt immer mehr Müll und niemand weiß wohin damit. Da kommen ihm die Olchis gerade recht, die in einer Höhle im Wald von Schmuddelfing leben. Sie lieben Müll und Unrat, fressen am liebsten alte Autoreifen und schlürfen dazu Terpentinreste aus rostigen Dosen. Der Bürgermeister lockt die Olchis in die Stadt und präsentiert sich vor den Bürgern als Held der Müllrettung. Doch leider hat er die Rechnung ohne die Olchis gemacht. Denn als er auf die verrückte Idee kommt, sie als Müllschlucker einzusetzen, nimmt die Katastrophe ihren Lauf.



von Peter Jäger

erstellt am 16.Aug.2017 | 16:00 Uhr