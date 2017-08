In diesem Heft steckt Musik drin : Die Kammermusikfreunde stellen ihr Programm vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 1

Quickborn | Es war mit Spannung erwartet worden und überzeugt durch seinen hochwertigen Inhalt: Das neue Programm der Freunde der Kammermusik Quickborn liegt vor. In der 59. Saison führt der Verein einmal mehr Musik und Wissenschaft zusammen, erobert einen neuen Veranstaltungsort und präsentiert besondere Werke und außergewöhnliche Künstler.

„Wir bleiben natürlich beim Genre der Kammermusik und haben deshalb kleine Ensembles verpflichtet“, sagte Vereinssprecherin Winnie Grambow im Gespräch. Allerdings wolle der Verein zeigen, dass Kammermusik nicht nur aus Streichquartetten bestehe. Und doch ist es genau ein solches, mit dem der Reigen der Konzerte eröffnet wird. Zum Auftakt des Eulenfestes am Donnerstag, 7. September, sind die vier Cellisten von „Quattrocelli“ zu Gast in Quickborn.

Matthias Trück, Hartwig Christ, Lukas Dreyer und Tim Ströble stehen nicht nur für handwerkliche Virtuosität, sondern auch für eine Bühnenshow voller Charme und Humor. Unter dem Titel „Scenes“ spielen sie Filmmusik, erhängen dabei eins ihrer Instrumente und werfen Cowboyhüte in die Luft.

Am Freitag, 27. Oktober, geht es weiter mit einem Sonderkonzert, zu dem die Kammermusikfreunde in Kooperation mit dem Vorstand des Kultur-Vereins Quickborn einladen. Im Mittelpunkt steht geistliche Chormusik von Rheinberger und Bach, gesungen vom Ensemble Albis Cantores. Einen Abend mit Musk und Lyrik gestalten die Sopranistin Gabriele Rossmanith und der Pianist Eberhard Hasenfratz – Vorsitzender der Quickborner Kammermusikfreunde – sowie die Rezitatorin Lena Stolze am Sonnabend, 18. November. „Nacht und Traum“ ist die Veranstaltung überschrieben, bei der die Musik etwa von Schubert, Strauss oder Brahms zu einer Einheit mit den Texten etwa von Storm, Musil oder Borchart verschmilzt. Die Mitglieder des Berolina Ensembles sind Echo-Klassik-Preisträger 2014 und 2016. Am Sonntag, 14. Januar, spielen sie ein Neujahrskonzert. Auf ihrem Programm stehen dann Werke unter anderem von Walter Rabl und Mathilde Kralik von Meyrswalden – also seltener gespielten Komponisten.

Am Sonntag, 25. Februar, ist mit Julian Gorus ein junger bulgarischer Pianist zu Gast, der als außerordentlich virtuos und zuweilen etwas exzentrisch gilt. Für sein Quickborner Publikum spielt er Werke von Franz Liszt. Der Psychologe Holger Peters, Tenor Stephan Zelck und noch einmal der Pianist Eberhard Hasenfratz führen am Sonntag, 18. März, Musik und Wissenschaft zu einem Liederabend der besonderen Art zusammen und kommen dafür auf den Helenenhof der Familie Cotterell.

Diesen Spielort hat der Quickborner Verein erstmals in seinem Programm. Der Vortrag mit dem Titel „Vom Schmerz des Verlusts zur Kunst des Leidens“ wird musikalisch durch Robert Schumanns Werk „Dichterliebe“ ergänzt. Die Saison endet furios mit einem Gastspiel des Streichtrios Lirico am Sonntag, 22. April, und des Münchner Holzbläserquintetts am Sonntag, 10. Juni, das für ein sommerliches Familienkonzert in die Eulenstadt kommt. Noch hat der Vorverkauf für die Veranstaltungen nicht begonnen, allerdings können die Karten ab sofort reserviert werden.

