Ellerbekerin Helga Endewardt erhält das Ansgarkreuz

von shz.de

12. Dezember 2018, 16:00 Uhr

„Ich weiß noch genau, wie Sie als Begleitung Ihrer Mutter zum Seniorenkreis kamen“, begann Thomas Drope seine Laudatio auf Helga Endewardt. Der heutige Propst des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein arbeitete von 1996 bis 2006 in der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Ellerbek als Gemeindepastor.



20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit





Auf Bitten der jetzigen Pastorin Birgit Vocka kehrte Drope für einen besonderen Anlass in die Räumlichkeiten seiner kirchlichen Wurzeln zurück, um die langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin des Kirchenvorstandes Endewardt mit einer besonderen Auszeichnung zu ehren und zu verabschieden.

Sie sei die gute Seele im Hintergrund, sagte der Propst, als er Endewardt mit dem Ansgarkreuz auszeichnete. Drope zitierte die Grundsätze, die die Nordkirche zur Verleihung der hohen kirchlichen Ehrung in Gedenken an den Erzbischof Ansgar von Hamburg-Bremen, der im 9. Jahrhundert im Norden Deutschlands sowie Skandinavien gewirkt hat und als „Apostel des Nordens“ bekannt wurde: „Das Ansgarkreuz soll grundsätzlich an Gemeindeglieder verliehen werden, die durch großen persönlichen und ehrenamtlichen Einsatz in der kirchlichen Arbeit, vorbildliche Förderung der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland und deren Dienste und Werke sowie durch beispielhaftes Eintreten für den christlichen Glauben in der Öffentlichkeit hervorgetreten sind“. All das treffe auf Endewardt zu, so der Propst weiter.

Er erinnere sich noch gut, an die erste Zeit, als seine Laureatin die Kirche besuchte. Aus der anfänglichen Begleitung der Mutter wurde schnell eine tragende Rolle in der kirchlichen Seniorenarbeit. Es kamen die Leitung der Nachmittagsbeschäftigungen und die Organisation von Ausflügen hinzu. Endewardt wurde zur ortsbekannten Ansprechpartnerin für alle Belange, sagte Drope. Sie hatte den Blick für das ganze Gemeindewesen, ohne dabei die kleinen Sorgen und Nöten zu übersehen, lobte der Laudator weiter. Und als ehrenamtliche Küsterin hielt sie Pastorin Vocka im Gottesdienst den Rücken frei. Von 2002 bis 2018 war Endewardt Mitglied im Kirchengemeinderat, ein Amt mit viel Verantwortung für die Gemeinde, wie Drope ausführte.



17 Millimeter große Anstecknadel





In den 20 Jahren ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützte Endewardt viele Projekte und Aktionen tatkräftig, so der Propst weiter. Das Ansgarkreuz ist eine 17 Millimeter große, bronzefarbene patinierte Anstecknadel mit einer Kreuzdarstellung in violetter Glas-Emaille. Vocka segnete Endewardt und entließ „ihre gute Seele“ offiziell aus der Verantwortung der Kirchenvorstandsarbeit. Die Geehrte selbst war sichtbar gerührt von den einfühlsamen Worten Dropes als auch Vockas sowie der hohen Auszeichnung, mit der sie überhaupt nicht gerechnet habe. Zu ihrem Ausscheiden erklärte sie: „Alles hat seine Zeit, auch ein Ehrenamt.“