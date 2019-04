Service : Die Ellerauer Bücherei in Zahlen

von shz.de

09. April 2019, 16:00 Uhr

Gemeindebücherei Ellerau, Højerweg 2, 25479 Ellerau, Telefon: (04106) 7 54 39

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, sowie Sonnabend, 10 bis 13 Uhr.

Bestand: 14 000 Medieneinheiten plus 56 000 in der Onleihe.

Meist ausgeliehenes Buch in 2018, Erwachsene: „Töchter einer neuen Zeit“ von Carmen Korn, Jugendliche: „Wolkenschloss“ von Kerstin Gier,

Kinder: „Conny hilft Mama“ von Liane Schneider.



Meist ausgeliehene DVD in 2018, Erwachsene: „Das Pubertier“, Jugendliche: „Die fantastischen Tierwesen“, Kinder: „Lego Ninjago Movie“