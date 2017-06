Himmelmoor-Lehrpfad : Die Bauarbeiten haben Vögel nicht gestört

vergrößern 1 von 1 Foto: Ute Springer 1 von 1

Quickborn | Haben die Bauarbeiten für den Lehr- und Lernpfad im Quickborner Himmelmoor die Vögel vertrieben? Dies war jüngst von einer Leserin unserer Zeitung angeprangert worden. „Nein“, sagt Rainer Naujox vom Förderverein Himmelmoor, der das Projekt leitet. Die Bauarbeiten seien definitiv Ende März beendet gewesen, lediglich kleinere Nachbesserungen und geringe Restarbeiten am Unterstand seien noch erforderlich gewesen. „Im April und Mai wurden keine weitergehenden umfassenden Baumaßnahmen mehr durchgeführt“, betont Naujox.

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) habe dem Förderverein die Genehmigung für den Zeitraum erteilt mit der Maßgabe, dass die Fertigstellung bis zum 31. März erfolge. „Es wurden weder Bäume noch Büsche entfernt und deshalb auch keine Vögel vertrieben“, führt der Projektleiter aus.

Der gebaute Steg entspreche der geforderten Verkehrssicherheit sowie der angestrebten Lebensdauer. „Viele einfachere Stege in anderen Mooren müssen nach wenigen Jahren mit erheblichen Mitteln restauriert werden“, erläutert Naujox. Dadurch, dass der Steg erhöht aufgesetzt wurde, bleibe die Vegetation darunter erhalten und das Wasser könne ungehindert abfließen. „Dies fördert im Gegensatz zu aufgelegten Bohlen die Vegetation“, erklärt der Naturschützer.

Auch die Schutzhütte habe Regelungen unterlegen. „Die Lage war aus feuerwehrtechnischen Gründen vorgegeben. Dabei waren der Standort und die Zufahrt zu einem Hydranten entscheidend“, sagt Naujox. Die Dachbegrünung sei naturverträglich ausgewählt worden – schließlich stehe die Hütte auf einer kleinen Wiesen-Lichtung und nicht im Moorgelände. „Natürlich kann als Dachbegrünung keine Moorvegetation gedeihen“, erläutert Naujox.

Mit dem Moorlehr- und Lernpfad sowie mit dem gesamten Wegenetz im Himmelmoor sei eine umfassende Besucherlenkung verbunden. „Damit soll vermieden werden, dass Spaziergänger gesperrte Wege oder Naturgelände betreten“, sagt Naujox. Außerdem diene der Pfad dem Wissenstransfer, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche. „Anzumerken ist darüber hinaus, dass für das gesamt Himmelmoor mit seinen mehr als 600 Hektar Größe etwa 75 Prozent der Fläche der Renaturierung und somit den Naturbelangen gewidmet sind“, stellt der Projektleiter klar. Lediglich zirka 25 Prozent des Geländes seien der Naherholung vorbehalten.

Im Vorfeld zur Umsetzung der Pläne habe es zahlreiche Besprechungen und Begehungen gegeben: Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (MELUR), das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), die Landesforsten, die Stadt Quickborn, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein sowie als überwachende und begleitende Stelle die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg (UNB) seien in den Entscheidungsprozess mit einbezogen gewesen. „Sie alle haben das Vorhaben einvernehmlich genehmigt beziehungsweise als herausragende Maßnahme deklariert“, betont Naujox.

Wer sich für die langjährigen Himmelmoor-Forschungen des Instituts für Bodenkunde der Universität Hamburg interessiert, sollte sich diesen Termin notieren: Am Freitag, 7. Juli, stellt Professor Lars Kutzbach in der Mensa des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums am Ziegenweg die Ergebnisse vor. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.



von Ute Springer

erstellt am 23.Jun.2017 | 16:00 Uhr