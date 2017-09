DFB-Mobil zu Besuch beim TuS

vergrößern 1 von 4 Foto: Thölen (3) 1 von 4





„Bravo, mein kleiner Ronaldo“, rief Dimitrios Evangelistis, einer der beiden Trainer des DFB-Mobils und ehemaliger griechischer Fußballprofi, dem fünfjährigen Haje zu. Dieser trug stolz ein Trikot seines berühmten Vorbilds beim Fußball-Camp des Turn- und Sportvereins Hasloh von 1928 (TuS). Deren Fußballsparte feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Das hatten sich die Organisatoren des traditionellen TuS-Camps um Jugendfußballobmann Stefan Rathjen zum Anlass genommen, sich etwas Besonderes für ihre Nachwuchskicker einfallen zu lassen: Am Sonnabendmorgen fuhr eines der bundesweit dreißig DFB-Mobile am Sportplatz in Hasloh vor. An Bord waren Evangelistis und Marcelino Marcos. Die beiden Trainer mit B-Lizenz für den Leistungssport sind seit einigen Jahren mit einem Fahrzeug unterwegs zu Sportvereinen und Schulen. Ausgestattet sind sie mit allerlei Trainingsmaterial wie Bällen, Leibchen, Hütchen sowie kleinen Toren.

Die jungen Fußballspieler erhielten gemeinsam mit ihren Vereinstrainern und Lehrern vor Ort ein entwicklungsgerechtes Demonstrationstraining. Direkte, unkomplizierte und praktische Tipps sowie die unmittelbare Beantwortung eventueller Fragen während des Trainingsprozesses sollen für eine flächendeckende gute Ausbildung von Spielern und Trainern im Fußballsport sorgen, erklärte Marcos die Philosophie des DFB für das Projekt. „Hier in Hasloh gibt es optimale Bedingungen“, sagte der Profitrainer weiter. Das fände man nicht überall.

Marcos und Evangelistis passen ihr altersgerechtes Kleingruppen-Training den jeweiligen Ortsgegebenheiten individuell an. „Am wichtigsten ist für uns, dass alle Kinder in Bewegung sind“, erläuterte Marcos. Die 51 Kinder, die in Hasloh am DFB-Training und am Camp teilnahmen, waren alle in Bewegung, begeistert und auch ein bisschen beeindruckt. „Das hat schon eine andere Wirkung. Keiner eiert rum“, schmunzelte Andreas Kalkovski, Spielertrainer vom TuS, in Anspielung auf die von den Fußball-Kids sofort umgesteztn Ansagen der DFB-Trainer. Auch Bjarne Brummund, Trainer der F-Jugend, war beeindruckt: „Toll, wie viel Zeit sich die Trainer für jeden einzelnen Spieler nehmen.“

Rund um das DFB-Training hatten die jungen Teilnehmer genauso viel Spaß bei den gemeinsamen Mahlzeiten, in ihrem Schlaflager sowie Spielen mit ihren eigenen Mannschaftstrainern. Am Ende des Camps wurden alle Kicker überrascht vom SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Jens Lehmann und seinem Beisitzer Günther Ewert. Sie kamen vorbei mit einem großen Scheck für die Fußballjugend des TuS als nachträgliches Geburtstagsgeschenk.