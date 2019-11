Weihnachten im Schuhkarton in Quickborn : Deshalb gibt es Verwirrung um die Paketaktion

Das Schuhhaus Sahling ist keine Annahmestelle mehr. Ersatz ist eine Versicherungsagentur.

von Claudia Ellersiek

09. November 2019, 15:00 Uhr

Quickborn | 15 Jahre lang prägten um diese Zeit bunt verpackte Kartons das Bild im Laden von Dorle Fröhlich. Spendenfreudige Bürger sorgten mit ihrer Beteiligung an der Geschenk-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ dafür, dass die Verkaufsfläche im Quickborner Schuhhaus Sahling Mitte November regelmäßig aussah wie das Lager des Weihnachtsmannes kurz vor Heiligabend. In diesen Jahr allerdings scheint der Faden wie abgerissen. Fröhlich ist nicht mehr als Annahmestelle aufgeführt und weiß nicht genau, warum das so ist.

„Ich habe keine Flyer mehr bekommen und bin auch nicht als Abgabestelle im Internet genannt“, sagte Fröhlich jetzt im Gespräch mit shz.de. Möglicherweise, so ihre Vermutung, hänge es damit zusammen, dass die Barmstedterin Ute Kordes die Koordination im Kreis Pinneberg an Anja Pfundt abgegeben habe.

Versicherungsagentur nimmt Pakete an

Nun müsse sich das wohl erst neu sortieren. Tatsächlich ist es so, dass für Quickborn keine Abgabestelle mehr genannt ist. Das wiederum wundert das Team der LVM Versicherungsagentur in der Schulstraße 16. Dort nämlich möchte man die Pakete in diesem Jahr gern annehmen. Das Unternehmen hat sich angemeldet und weist mit einem großen Plakat auf die Geschäftsräume als Annahmestelle hin. Allein das weiß niemand. Quickborner, die ihre Pakete bereits gepackt haben, können sie also noch bis Freitag, 15. November, während der Öffnungszeiten dort abgeben.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not. Seit 1993 wird in mehr als 160 Ländern gesammelt. Im Kreis Pinneberg läuft die Aktion seit 18 Jahren. Jährlich packen die Bürger knapp 1000 Päckchen. „Bei uns sind immer so um die 90 Pakete zusammengekommen“, sagte Fröhlich.