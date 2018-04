Konzept vorgestellt : Der Traum vom eigenen Reitstall in Ellerau

Zwei Ellerauerinnen stellen erstmals öffentlich ihre Pläne für die Zukunft der Backofenkoppel in der Gemeinde vor.

von Caroline Hofmann

20. April 2018, 14:30 Uhr

Ellerau | Für Ann-Kristin Brix und Saskia Brix-Elsig ist es ein langgehegter Kindheitstraum: der eigene Reitverein zur Pferdehaltung und Ausübung des Reitsports. Ihr langfristiges Planungskonzept stellten die Schwestern am Mittwoch während der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Ellerau vor. Sie möchten auf der sogenannten Backofenkoppel einen Reitstall errichten, der pferdebegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Ellerau und Umgebung die Möglichkeit bietet, das Reiten zu lernen. Ob es dazu kommt, bleibt nach der Sitzung allerdings offen.

Erfahrung mit Pferden können die beiden Frauen vorweisen. Brix-Elsig ist Meeresbiologin und musste aus beruflichen Gründen eine Reitpause einlegen. Ihre Schwester jedoch blieb dem Sport treu und ist bis heute auf Turnieren im Springsattel aktiv. Ihr Konzept sieht einen Pachtvertrag über 25 Jahre für die Backofenkoppel vor. Gleichzeitig möchten sie ihr dort angrenzende ehemaliges Elternhaus anmieten. Die Backofenkoppel umfasst eine Fläche von etwa 2,5 Hektar.

Voraussetzung für die Nutzung

„Im Zuge unserer weiteren Lebensplanung streben wir an, unsere Pferde möglichst nah am Haus und in eigener Regie halten zu können“, heißt es in dem Konzept. Zur Pferdehaltung und Ausübung des Reitsports müsse ein Stall gebaut, ein Reitplatz angelegt und die Weiden entsprechend eingezäunt werden. Voraussetzung für die Nutzung der Backofenkoppel ist jedoch eine Änderung des Flächennutzungsplans. Momentan ist ein Teil des Gebiets als Ausgleichsfläche vorgesehen und somit mit Naturschutzauflagen behaftet. Bauliche Maßnahmen sind demnach nicht möglich. Der Teil der Fläche, der als Ausgleichsfläche ausgezeichnet ist, könnte laut Planung der Schwestern als Weideland genutzt werden. „Der Gemeinde geht also keine Ausgleichsfläche verloren“, erklärte Brix-Elsig.

Der an den Hellhörn grenzende Bereich der Koppel soll für die Errichtung eines Stallgebäudes dienen. Dafür müsste eine Änderung des Flächennutzungsplans vorgenommen und der Teil in eine Sonderfläche umgewandelt werden. Doch ein großer Stein liegt noch im Weg der Schwestern bis zu einem Reitstall. Seit 2001 stehen Galloway-Rinder auf eben dieser Backofenkoppel. Es liegt zwar kein Pachtvertrag vor, doch die Besitzerin der Tiere hat momentan nicht vor, mit den Rindern umzuziehen.

Weide ungeeignet

Außerdem sei die Weide für die Haltung von Pferden aufgrund von andauernder Staunässe vollkommen ungeeignet. Dem entgegnete Brix: „Wir wollen die Pferde nicht 24 Stunden an 365 Tagen auf der Weide halten. Deswegen wollen wir ja auch einen Reitstall errichten.“ Dadurch sei dieser sogenannte Wattboden kein Problem für die Vierbeiner. Die aktuelle Nutzung sorgte besonders bei den Politikern für Kopfschmerzen. „Obwohl kein Pachtvertrag da ist, besteht dennoch ein Rechtsverhältnis. Wenn wir jemandem kündigen, der sich eigentlich nichts zu Schulden hat kommen lassen, empfinde ich das als ein merkwürdiges Verhalten der Gemeinde“, sagte Heiner Hahn (BVE).

Ein weiteres Problem sah er in der langfristigen Nutzung der Koppel und damit der angestrebten Laufzeit eines möglichen Pachtvertrags über 25 Jahre. „Über so lange Zeit dürfen wir das Gelände nicht aus der Hand geben“, bekräftigte er. CDU-Gemeindevertreter Rolf Schröder stellte sich hinter die beiden Pferdesportlerinnen. „Ich finde es nicht richtig, dass wir jungen Leuten, die mit einer guten Idee zu uns kommen, den Weg versperren. Stattdessen sollten wir sie unterstützen und dafür sorgen, dass sie nicht woanders hingehen“, sagte er.

Zumindest für ein Problem boten die Schwestern eine Lösung an. „Es ist durchaus möglich Pferde und Galloways gemeinsam auf einer Weide zu halten. Eine Kompromisslösung ist also auf jeden Fall möglich“, sagte Brix-Elsig. Ausschussvorsitzender Lars Schmidt-von Koss (SPD) betonte, dass ein Dialog zwischen den Betroffenen nun entscheidend sei. Nur gemeinsam sei es möglich, eine Einigung zu erzielen. Eine Entscheidung gab es zu diesem Thema noch nicht. Es bleibt also auf der Agenda.