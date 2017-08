40. Auflage : Der Quickborn Run feiert Geburtstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

Quickborn | Hunderte Sportler schnüren sich am Sonntag, 19. November, wieder die Laufschuhe. Der TuS Holstein Quickborn lädt zum nächsten Quickborn Run ein. Seit nunmehr 40 Jahren organisiert der Verein das Laufspektakel in der Eulenstadt. Ab sofort können sich Interessierte dafür anmelden.

Die Sportler haben die Wahl, ob sie den 25-Kilometer-Lauf oder den 10-Kilometer-Lauf absolvieren möchten. Der Startschuss für die längere Strecke erfolgt um 10 Uhr auf dem Rathausplatz in Quickborn. Nur zehn Minuten später geht es für die Teilnehmer des 10-Kilometer-Laufs los. Die Strecke ist ein vermessener Rundkurs durch Quickborn sowie Randgebiete von Bönningstedt, Hasloh, Norderstedt und Ellerau. Ziel beider Laufklassen ist das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium am Ziegenweg. Jeder Teilnehmer wird mit einem Leihchip ausgestattet, der am Fuß zu tragen ist. Ohne diesen Chip kann keine Zeitmessung erfolgen. Er ist unmittelbar nach dem Zieleinlauf abzugeben. Die Startnummern werden am Veranstaltungstag in der Zeit von 8 bis 9.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ausgeteilt.

Mitmachen darf jeder, der das Mindestalter von 16 Jahren erreicht hat. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus am Bahnhof Quickborn sowie an der Sporthalle. Auch für eine bewachte Taschenaufbewahrung, Umkleidung und warme Duschen in der Lilli-Henoch-Halle, Ziegenweg 5, ist gesorgt. Die Siegerehrung für den 10-Kilometer-Lauf ist für 12 Uhr und die für den 25- Kilometer-Lauf für 13 Uhr geplant. Ausgezeichnet werden die drei schnellsten Frauen und Männer, die drei schnellsten Betriebssportler sowie die Sieger der Altersklassen. Alle Teilnehmer, die das Ziel erreichen, erhalten außerdem eine Medaille.

Wer bei dem Wettrennen in Quickborn mitmachen möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 9. November, anmelden. Erwachsene zahlen bei Voranmeldungen zehn Euro. Schüler zahlen fünf Euro. Bei Nachmeldungen müssen Teilnehmer drei Euro mehr zahlen. Für Meldungen und weitere Auskünfte ist Organisator René Croissier vom TuS Holstein Quickborn unter Telefon 04106-72330 oder per E-Mail an rene.croissier@quickbo- run.de erreichbar. Eine Anmeldungen ist auch auf der Webseite, die eigens für den Wettbewerb erstellt wurde, möglich.

von Caroline Hofmann

erstellt am 29.Aug.2017 | 12:00 Uhr