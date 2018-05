von shz.de

08. Mai 2018, 16:00 Uhr

Die Sitze für die neue Gemeindevertretung Ellerau sind verteilt. Zehn gehen an die stärkste Fraktion, die BVE. Darin ist ein Überhangmandat eingeschlossen. Sowohl die CDU-Fraktion als auch die SPD erhalten fünf Sitzung in dem Gremium. Die konstituierende Sitzung findet am Donnerstag, 14. Juni, im Bürgerhaus, Højerweg 2, ab 19.30 Uhr statt.