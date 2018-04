Krötenwanderung : Der lange Marsch der Kröten in Quickborn

Wanderung nimmt bei steigenden Temperaturen zu. Helfer des BUND tragen Amphibien in Quickborn über viel befahrene Straßen.

von Claudia Ellersiek

06. April 2018, 13:00 Uhr

Dieses Naturschauspiel gehört zum Frühling wie die Krokusblüte oder das erste laue Lüftchen: die Wanderung der Kröten und Frösche zu ihren Laichgewässern. In diesen Tagen erreicht sie auch in Quickborn ihren Höhepunkt. Die Tiere machen sich in Scharen auf den Weg. Für die ehrenamtlichen Helfer des BUND Quickborn beginnt damit eine arbeitsintensive Zeit. Sie stehen jeden Tag in der Feldbehnstraße und am Grandweg bereit, und tragen die liebestrunkenen Tiere über die Fahrbahn, um sie vor dem Tod unter einem Autoreifen zu bewahren.

Aus dem Winterquartier ins die Laichgewässer

Etwas Regen, einige Nächte mit Temperaturen über sechs Grad – diese Rahmenbedingungen sind den Startschuss für den beeindruckenden Zug der Kröten. Sie treten den Weg aus dem Winterquartier in die Laichgewässer, die ihre Kinderstube waren, um hier selbst für Nachwuchs zu sorgen. Eine anstrengende und gefährliche Reise, auf der sie nicht nur mit Wetterwidrigkeiten wie plötzlich wieder fallenden Temperaturen kämpfen, sondern auch mit dem Autoverkehr.

Eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer des BUND, alle schon lange dabei und erfahren im Umgang mit den Kröten, hat seit Tagen auf diesen Zeitpunkt gewartet, nachdem Mitarbeiter der Stadt die etwa 30 Zentimeter hohen Amphibienzäune gesetzt hatten. Am Grandweg und an der Feldbehnstraße in Höhe der Gronaubrücke, jeweils nicht weit entfernt von mehreren Gewässern, liegen die Drehkreuze für die Wanderer. In der vergangenen Woche ging es zunächst noch sehr zaghaft los. Mal eine oder zwei Kröten habe er entdeckt, sagt der Quickborner Naturschützer Dieter Degen.

600 Erdkröten und Frösche an einem Tag

Seitdem die Temperaturen steigen, gibt es deutlich mehr zu tun. „In der Hochzeit sammeln wir an der Feldbehnstraße bis zu 100 Tiere und mehr ein“, sagt Jürgen Dammers, der die Aktion koordiniert. Am Grandweg, so erinnert er sich, waren es in einem Jahr sogar mal 600 Erdkröten und Frösche an einem Tag. Haben sie sich bis zumZaun vorgearbeitet, fallen sie bei der Suche nach einem Durchschlupf in einen der Eimer, die in der Erde stecken und aus denen sie allein nicht herauskommen.

Foto: Claudia Ellersiek

Ein Stückchen Sicherheit für den Moment, denn dort müssen sie ausharren, bis ihre Retter kommen. Trotz des Engagements können die Naturschützer nicht jedes Froschleben retten. Dammers appelliert deshalb an die Autofahrer, in den kommenden zwei Wochen besonders vorsichtig zu fahren. Ziel der Kröten sind die Laichgewässer, zwei an der Zahl, die nur wenige Meter von der Feldbehnstraße entfernt in einem ehemaligen Dünengebiet liegen.

„Die Moorkuhle ist durch den Torfabbau entstanden und verlandet heute leicht“, sagt Dieter Degen. Deshalb ist der zweite See in unmittelbarer Nähe von besonderer Bedeutung – quasi als Ausweichquartier. Er liegt auf Degens Grundstück, ist tief und noch etwas größer als die Moorkuhle. „Vor allem dort wollen sie hin“, sagt er.

Gute Nahrungssituation

Degen beobachtet inzwischen seit einigen Jahren, dass viele der Kröten diesen Platz auch im Winter nicht mehr verlassen. Sie buddeln sich am Rand des Teiches ein und verzichten auf den Rückweg in das angestammte Winterquartier. Er wertet diesen Umstand als Zeichen dafür, dass die Nahrungssituation rund um seinen Teich und in direkter Nachbarschaft zum Flüsschen Gronau gut ist.

Der BUND begleitet die Krötenwanderung in der Feldbehnstraße seit rund 15 Jahren. Der Grandweg ist dagegen noch ein relativ neues Gebiet. „Als sich vor etwa fünf Jahren die Meldungen über tote Kröten und Frösche auf der Straße häuften, haben wir mit einer Postwurfsendung nach weiteren Helfern gesucht“, sagt Dammers. Seitdem gibt es dort ein eigenes Team. Hilfe bekommen die Erwachsenen durch die Kinder aus den Quickborner Kindergärten „Wilde 13“ „Quickelbü“.