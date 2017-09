Ehrenamt : Der Herrscher über die Schiffchen

vergrößern 1 von 1 Foto: Nadine Stritzke 1 von 1

Ellerau | Sie liegen in Apotheken vor Anker, in Gaststätten oder Blumenläden: Die kleinen Sammelschiffchen der Seenotretter, auch Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) genannt. Der Ellerauer René Ohlsen befehligt eine ganze Flotte der rot-weißen Boote, und das ehrenamtlich seit inzwischen 15 Jahren. „Eigentlich wollte ich nur eines der Sammelschiffchen zu meinem 40. Geburtstag aufstellen“, erinnert sich Ohlsen.

Schon früher hatte sich der Ellerauer ehrenamtlich engagiert, beim Technischen Hilfswerk und Rettungsdienst. Auch für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Ellerau ist er aktiv, hängt Plakate auf, wenn Blutspendetermine anstehen. Aber gesundheitliche Probleme zwangen ihn, es ruhiger angehen zu lassen. Sammelschiffchen zu betreuen, kam Ohlsen da gerade recht. Denn im Jahr 2002 gab ein Quickborner, der sich bisher um die Spendenflotte der Seenotretter gekümmert hatte, das Ehrenamt auf, und Ohlsen übernahm die etwa 30 Schiffe.

Eine Flotte von mehr als 50 Schiffen

„Ich habe eine Vorliebe für überschaubare Ehrenämter“, so Ohlsen, „und mit den Schiffchen hat man nicht viel Arbeit.“ Inzwischen ist seine Flotte auf mehr als 50 Schiffe angewachsen. Sie stehen in Bäckereien, Geschäften und Gaststätten in Ellerau, Quickborn, aber auch in Bilsen und Alveslohe. Einmal im Jahr besucht Ohlsen die Aufsteller und leert die Schiffe. „Dann wird direkt vor Ort gezählt und die Aufsteller erhalten eine Quittung über die Spendensumme“, so Ohlsen. Die gespendeten Beträge kommen dann der Arbeit der Seenotretter zugute.

„Es gibt Dinge, die faszinieren einen, aber man weiß auch, dass man sie selbst nicht erreichen kann“, sagt Ohlsen darüber, warum er sich für ein Ehrenamt bei den Seenotrettern entschieden hat. Denn er selbst sei alles andere als seefest, erzählt er schmunzelnd. „Mein Vater hatte damals eine Motoryacht bei Howacht“, sagt er. Aber an Bord zu sein und über das Wasser zu rasen, war nichts für den Ellerauer. Deshalb war es nur folgerichtig, sich für eine der vielen Aufgaben an Land zu melden. „Man gehört aber trotzdem zum Team dazu“, sagt Ohlsen und zeigt stolz seinen Ehrenamtsausweis. Wenn man an einer der Wachen vorbeikommt, sei es schön, mal mit den anderen Rettern gemeinsam einen Kaffee zu trinken. „Manchmal darf man auch an Bord gehen – natürlich nicht fahren –, und bekommt dann gezeigt, wie es da so ist.“

Die Spendenbereitschaft ist groß

Dass man in gewissem Maße ein Helfersyndrom braucht, um ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen, gibt Ohlsen offen zu. „Jeder hat ja seine Freizeitbeschäftigung“, sagt er. Bei ihm sei es das Helfen. „Und außerdem sammle ich leidenschaftlich Pins und Abzeichen, aber nur privat“, so Ohlsen weiter. Skepsis begegnet ihm selten, wenn er anfragt, ob er eines seiner Schiffe bei jemandem im Geschäft aufstellen darf. Obwohl in den vergangenen Jahren betrügerische Spendensammler immer wieder in den Nachrichten Thema waren, hat Ohlsen fast nur positive Erfahrungen gemacht. Viele würden die Arbeit der Seenotretter unterstützen und gerne spenden. „Wenn ich beim Auszählen bin, kommen manchmal noch Leute und legen ein paar Euro oben drauf“, erinnert er sich.

Ohlsen hofft, dass seine Flotte noch weiter wächst. Wer ein Schiff bei sich aufstellt, dem entstehen keine Kosten oder Verpflichtungen, betont er. Wichtig sei nur, dass das Schiff offen zugänglich ist und Publikumsverkehr herrscht. „Aber natürlich kann man auch einmalig bei einer Feier ein Schiff aufstellen“, so Ohlsen. Interessierte können sich bei ihm unter Telefon (0 41 06) 61 32 73 oder per E-Mail an die Adresse rene.ohlsen.62@gmail.com melden und informieren.

Die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wurde im Mai 1865 in Kiel gegründet. Sie ist eine nichtstaatliche Rettungsorganisation, die den größten Teil ihrer Kosten durch Spenden deckt. Schirmherr der Organisation ist der amtierende Bundespräsident, dennoch erhält die DGzRS keine staatlichen Gelder. Im Jahr 2016 führten die Seenotretter 2019 Einsätze durch, also durchschnittlich sechs am Tag. Insgesamt wurden seit Gründung 84037 Menschen aus drohender Gefahr befreit, 621 im Jahr 2016. 56 Menschen wurden im vergangenen Jahr aus Seenot gerettet.

von Nadine Stritzke

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr