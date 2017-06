Quickborn : Der Bedarf an neuen Bufdis ist da

vergrößern 1 von 1 Foto: QBT 1 von 1

Quickborn | Die Stadt Quickborn sucht zum 1. August und 1. September im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes insgesamt sechs Mitarbeiter für ein Jahr. Im Angebot sind vor allem Jobs in Quickborner Kindertagesstätten und Fördereinrichtungen, aber auch in den städtischen Obdachlosenunterkünften und der Flüchtlingsarbeit. „Die Stellen sind sowohl für jüngere Menschen geeignet, die sich beruflich orientieren wollen, als auch für ältere, die sich zum Beispiel nach der Erziehungszeit oder nach dem Renteneintritt neu orientieren wollen“, sagt Georg Putz, Leiter des Fachbereichs Interne Dienste im Rathaus.

Bei der Besetzung der Stellen kooperiert die Stadt mit dem Internationalen Bund (IB), einem Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit mit Sitz in Hamburg, der die Verträge mit den Bufdis abschließt, sie begleitet und auch für die ihnen zustehenden Fortbildungen sorgt. Eng begleitet werden die Freiwilligen vor Ort in den Einrichtungen. Vorteil des Bundesfreiwilligendienstes: „Für Menschen ab 27 Jahren ist er auch als Teilzeiteinsatz in einem Mindestumfang von 21 Arbeitsstunden pro Woche möglich“, so Putz.

Er sucht für die Stadt unter anderem Bufdis für die Integrationsgruppe und Hausmeistertätigkeiten in der Kindertagesstätte Zauberbaum, außerdem für die Begleitung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Ernst-Barlach-Schule.

Handwerklich geschickt und mit einem Führerschein der Klasse B ausgestattet sein sollte, wer sich für eine Tätigkeit in den städtischen Aussiedler-, Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünften interessiert. Dabei geht es darum, kleine Reparaturen auszuführen, auf einen sauberen Zustand der Wohnheime zu achten und die im Rathaus angesiedelte Beratungsstelle zu unterstützen.

Auch für den Fachbereich Jugend und Soziales werden Freiwillige gesucht. Sie lernen zunächst den gesamten Fachbereich kennen und können anschließend eigene Schwerpunkte setzen. Im Mittelpunkt stehen Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit mit ihren vielfältigen offenen und pädagogischen Angeboten. „Bewerber sollten Offenheit, Ehrlichkeit, Flexibilität, Neugierde, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist mitbringen“, sagt Putz. Bewerbungen sind an die Stadt Quickborn zu richten, Fachbereich Interne Dienste, Rathausplatz 1, in Quickborn. Wer mehr wissen möchte, bekommt Informationen unter Telefon 04106-611295 oder im Internet.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 21.Jun.2017 | 16:00 Uhr