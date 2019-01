Den Erholungswert dauerhaft erhalten

Ellerbeks Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) blickt auf anstehende Projekte

26. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Gemeinde Ellerbek steht auch im Jahr 2019 vor neuen Projekten und der Umsetzung von Plänen. Der Bau eines Schulradwegs im Ihlweg, die Erweiterung der Offenen Ganztagsschule (OGTS) und seniorengerechtes Wohnen sind Themen, die die Gemeinde in den folgenden Jahren beschäftigten werden. Im Gespräch mit unserer Reporterin Caroline Hofmann erläutert Ellerbeks Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP), was auf das Dorf zukommt und wie die politische Arbeit aussieht.



Haben Sie in 2018 ein Projekt gestartet, das nun 2019 weiterläuft?

Nach einer sehr langen Prüf- und Genehmigungsphase konnten wir endlich im letzten Jahr mit dem Erweiterungsbau der Kita um einen Krippen- und einen Elementargruppenraum beginnen. Die letzten Arbeiten im Innenbereich werden zur Zeit erledigt. Die Lieferung und der Einbau der Möbel ist für die erste Märzwoche angekündigt. Die Räume können dann bezogen werden. Die Gestaltung der gärtnerischen Anlagen ist natürlich von der Witterung abhängig.

Die Planungen und die Genehmigung des Baus einer Mensa und einer Küche für die OGTS und die Verlegung der Bücherei liegen vor, so dass in der ersten Jahreshälfte mit dem Bau begonnen werden kann. Die Vorbereitungen für den Umzug des Bauhofes an den Burstah sind nahezu abgeschlossen. Er erfolgt zur Zeit.

Was wird die Gemeinde noch über 2019 hinaus beschäftigen?

Zur Zeit findet eine intensive Beratung über den Bau eines Mehrgenerationenhauses statt. Eine Umfrage mit positiven Ergebnissen wurde durchgeführt und ausgewertet. Es folgen jetzt die Suche nach einem entsprechenden Grundstück und die Auswahl eines Investors.



Was stehen für 2019 in der Gemeinde an?

Zur Zeit wird die Ausschreibung für ein neues Feuerwehrfahrzeug gefertigt. Ein über 30 Jahre altes muss ersetzt werden. Die Auslieferung erfolgt aber wahrscheinlich erst 2020. Im Frühjahr wird mit dem Bau eines Geh- und Radweges entlang des Rugenbergener Mühlenweges und Ihlweges zwischen der Moratzentwiete und des Langhoopweges begonnen. Die Ausschreibung wird Ende Februar durchgeführt sein, damit danach die Vergabe vorgenommen werden kann.



Worauf legt die Politik besonderen Wert?

Ich glaube, sagen zu können, dass alle Fraktionen und alle Mitglieder der Gemeindevertretung bemüht sind, einen engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu pflegen. Dass diese sich mitunter eine schnellere Umsetzung ihrer Anliegen wünschen, steht auf einem anderen Blatt.



Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Gemeinde?

Wir müssen immer darauf achten, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde erhalten bleibt. Nur dann sind wir in der Lage, den hohen Wohn- und Erholungswert Ellerbeks dauerhaft zu erhalten und auszubauen.



Knapp ein Jahr nach der Kommunalwahl: Wie empfinden Sie die Stimmung in den politischen Gremien?

Ich habe den Eindruck, dass in den Ausschüssen und der Vertretung konstruktiv und zielorientiert gearbeitet wird. Vielfach besteht auch über Fraktionsgrenzen hinweg ein freundschaftliches Verhältnis.



Was bedeutet es für Sie, Bürgermeister Ihrer Gemeinde zu sein?

Es macht mir sehr viel Freude, an der Gestaltung meiner Heimatgemeinde Ellerbek entscheidend mitwirken zu können, 45 Jahre als Gemeindevertreter und davon knapp 20 Jahre als Bürgermeister. Ich glaube diese Zeitspannen sprechen für sich.