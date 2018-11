Dem Beifuß geht es an den Kragen

BUND Quickborn macht die Wildblumenwiese winterfest / Helfer entfernen nicht gewünschtes Kraut / Wiese in gutem Zustand

30. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Die Blühwiese an der Quickborner Ladestraße, direkt neben der Boulebahn – sie war in den vergangenen beiden Jahren immer mal wieder ein Problemfall. Harter, sandiger Boden, Verschmutzung durch Hundekot und Unklarheiten bei der Frage der Unterhaltung machten vor allem die Pflege schwierig. Das scheint der Vergangenheit anzugehören, und am Wochenende zogen Kultur-Verein und BUND Quickborn während einer der letzten Pflegemaßnahmen in diesem Jahr eine positive Bilanz.

„Eigentlich hätten wir mähen müssen, aber das macht zurzeit keinen Sinn“, sagte BUND-Mitglied Jürgen Dammers. Deshalb rückten er und zahlreiche freiwillige Helfer den unerwünschten Kräutern per Hand und Spitzhacke zu Leibe. Auch der sechsjährige Lukas Schäcke, Sohn von Kultur-Vereins-Kassenwartin Ann-Kristin Schäcke, war mit von der Partie. Er war von Anfang an bei allen Aktionen auf der Wildblumenwiese gemeinsam mit seiner Mutter dabei und kennt sich bereits sehr gut aus. „Ich habe den Beifuß ausgerissen. Er muss weg, weil er zu viel Platz wegnimmt“, erklärte der Erstklässler stolz.

Auch Löwenzahn, Rauh-blättriger Ampfer, Franzosenkraut oder Kanadisches Berufskraut entfernten die BUND-Mitglieder bei ihrer jüngsten Aktion. Stehen bleiben durften Steinkraut, Schafgarbe, Luzerne, Katzenminze, wilde Möhre, Quirl-Malve sowie die Mariendistel. Sie sorgen in den wärmeren Monaten für die gewünschte blühende Oase und dienen den Insekten als Nahrung und zur Fortpflanzung. Vor zwei Jahren brachten die Naturschützer verschiedenes Saatgut ein, um zu sehen, was in der Lage ankommt. „Wir haben experimentiert, was hier eigentlich wächst“, erklärte Dammers. Mittlerweile haben er und seine Kollegen ihre Erfahrungen sammeln können. „Wenn im Sommer etwas blüht, dann brummt es hier auch“, sagte Dammers zufrieden über die geglückte Hilfe für viele Bienen, Hummeln und andere Insekten.

Aufgrund der langen Trockenperiode habe jedoch in diesem Jahr kein reguläres Wachstum stattgefunden. Erst kürzlich habe er eine nur fünf Zentimeter große Kornblume entdeckt, die normalerweise viermal so groß wird. In einem Jahr mit durchschnittlichem Niederschlag wird die Wildblumenwiese zweimal gemäht und zwar jeweils nachdem sie geblüht hat und die Samen herausgefallen sind. Der Schnitt bleibt dann 14 Tage liegen und wird anschließend abgefahren, damit der Boden nicht zu nährstoffreich wird. Beim Abtransport des Mähgutes helfen die Kommunalbetriebe, die auch für die Pflege der angrenzenden Hecke zuständig sind.

Dammers begrüßte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Quickborn. Der Naturschützer wünscht sich noch weitere Flächen dieser Art in der Eulenstadt. Das war auch der Gedanke des Kulturvereins, der die Wildblumenwiese vor zwei Jahren angelegt hat. Schäcke ist daher nach wie vor dabei. „Natürlich interessiert es mich, was hier passiert, aber ich bin ganz froh, dass Herr Dammers uns von Anfang an begleitet hat“, sagte sie.

Das sei schließlich das Konzept des Kulturvereins: Viele Anregungen und Ideen entwickeln, ins Laufen bringen, dann an Experten abgeben und gucken, dass es gut weiterläuft, aber nicht alles selbst machen, erläuterte die Kassenwartin. Für den kommenden Sommer hat Dammers speziell für die Schmetterlinge schon Sommerflieder angepflanzt. Buschwindröschen, Bärlauch sowie Lungenkraut im Bereich der hinteren Hecke sollen außerdem insbesondere sehr frühe Hummelarten anziehen. Ziel sei eine durchgehende blühende Versorgung für Mensch und Tier von März bis Oktober. Bleibt nur noch der Appell, Hunde auf keinen Fall auf die Wiese zu lassen.