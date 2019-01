DBG-Schüler zeigen Herz

Vertretung der Gymnasiasten organisiert Typisierungsaktion für die DKMS und setzt Einnahmen aus Budenfest dafür ein

von Claudia Ellersiek

20. Januar 2019, 12:29 Uhr

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In Deutschland erkrankt alle 15 Minuten ein Mensch an Blutkrebs. Das geht aus einer Statistik der DKMS gemeinnützige GmbH, ehemals die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, hervor. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Heilungschance in einer Stammzellenspende besteht. Noch findet jeder zehnte Erkrankte keinen passenden Spender, da für eine erfolgreiche Transplantation die Gewebemerkmale von Spender und Empfänger nahezu 100-prozentig übereinstimmen müssen. Die Schülerschaft des Quickborner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) hat auf die bedrückenden Zahlen jetzt reagiert und eine Typisierungsaktion mit 80 Teilnehmern organisiert.

„Wenn sich viele typisieren lassen und die Datenbank dadurch sehr groß wird, dann kann mehr Menschen mit Krebs geholfen werden. Wir finden das eine gute Sache“, sagte DBG-Schülervertreterin Nina Krüger im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie gehörte mit Schülersprecher Kilian Kahlen-Helms sowie 14 weiteren Mitschülern zu den Hauptorganisatoren. Auch das Geld dafür haben die Schüler selbst verdient: Während des 43. Budenfestes der Schule (unsere Zeitung berichtete) kamen 6000 Euro Spenden zusammen.

Da diese Feier durch die Schülervertretung (SV) organisiert wird, obliegt den 25 darin vertretenden Jugendlichen die Entscheidung darüber, für welchen gemeinnützigen Zweck gespendet wird. „Wir haben schon mal vor zwei Jahren eine Typisierungsaktion zusammen mit dem Elsensee-Gymnasium organisiert“, berichtete Krüger. Die damalige Zusammenarbeit mit der DKMS habe den Jugendlichen sehr gefallen. Alle Schüler, die vor zwei Jahren daran beteiligt waren, haben das Gymnasium jedoch mittlerweile verlassen, führte die Abiturientin weiter aus. Für die Organisatoren ein Grund für eine Wiederholung.

Sie bestellten das notwendige Material für die Typisierung, informierten sich über Aufbau, Ablauf sowie Durchführung und kümmerten sich um die Bekanntmachung ihrer Aktion inklusive einer Pressemittelung an unsere Zeitung. Zusammen mit Schülern vom Sanitätsdienst des DBG besetzten die Schülervertreter in drei Schichten fünf Stunden lang zehn Plätze. Sie informierten die typisierungswilligen Besucher, erläuterten die Verfahrensweise des Wangenabstrichs und nahmen die Daten auf. „Es gibt ein Formular, in dem steht, wie es abläuft. Das war total selbsterklärend“, berichtete Krüger.

Ab einem Alter von 17 Jahren können sich junge Leute ohne die Zustimmung der Eltern registrieren lassen, eine tatsächliche Spende kann jedoch erst ein Jahr später mit Erreichen der Volljährigkeit erfolgen. Da die Jugendlichen ihre Aktion direkt im Anschluss an den Unterricht starteten und im Vorfeld auch Werbung dafür im Elsensee-Gymnasium (ESG) gemacht hatten, kamen viele Oberstufenschüler gleich zu Beginn, um sich typisieren zu lassen. Darunter war auch Jan-Niklas Czekala vom ESG. „Ich finde das einfach wichtig“, erläuterte der Zwölftklässler seinen Beweggrund. Zuvor habe er sich noch einmal bei Youtube informiert. Am Ende des Tages konnten Krüger und Kahlen-Helms eine stolze Bilanz ziehen: Durch ihre Aktion verfügt die DKMS-Datenbank jetzt über 80 neue potenzielle Knochenmarkspender.