Mit Bildergalerie : Das war die große Sportshow des TuS Holstein Quickborn

Gut 300 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Abteilungen zeigten in der Lilli-Henoch-Halle ihr sportliches Können.

25. November 2019, 11:45 Uhr

Quickborn | Die Zuschauer in der voll besetzten Lilly-Henoch-Halle waren begeistert von der Vielseitigkeit der einstudierten Vorführungen, die Sportler aus allen Abteilungen des TuS Holstein Quickborn zeigten und die wieder gekonnt von Manfred Czub und Kai Hädicke-Schories moderiert wurden.

Scheck über 1000 Euro

„Es ist unsere 43. Show. Heute können Sie sehen, was im vergangenen Jahr hier alles passiert ist. Dank an die Trainer, die sich jede Woche und in ihrer Freizeit ehrenamtlich für unsere Kinder engagieren“, sagte Hartmut Leutner, stellvertretender Vorsitzender des TuS, in seiner Begrüßungsrede.

Eine Überraschung gab es für Birte Langhein, Leiterin der psychomotorischen Spielgruppe. Sie erhielt von Andreas Torn vom Verein Quickborn hilft einen Scheck über 1000 Euro für Spielgeräte (Foto).

Mit einer Vorführung der Jazztanzgruppe begann dann das abwechslungsreiche Programm. Dann kamen Ju Jutsu, Ballett, Jugend- und Kinderturnen, Handball, Step Aerobic, Leistungsturnen, Basketball und Fußball. Nonstop folgte Gruppe auf Gruppe. Die Auftritte begeisterten nicht nur die Zuschauer, die Akteure hatten auch sichtlich Spaß. Besonders entzückend waren wieder die Ballettmädchen. Unter dem Motto Fantasia zeigten gut 60 Kinder, wie fröhlich das Turnen sein kann.