Das sportliche Rad mit der Karbidlampe

Sonderausstellung des Heimatvereins Bönningstedt

Der Bönningstedter Heimatverein besitzt und pflegt im Alten Rektorhaus an der Kieler Straße wahre Schätze. Darunter befindet sich auch eine Vielzahl gesammelter Bügeleisen aus Großmutters Zeiten. Mit der jüngsten Sonderausstellung „Bügeleisen von 1700 bis heute“ und „Karbidlampen in Funktion“ wurde bei zahlreichen Besuchern zusätzliches Interesse geweckt.



Mit dem Plätteisen über knittrige Taschentücher





Draußen neben einem Zelt schmiss der Aussteller Bernd Heitmann einen Grill an, um Plätteisen zu erhitzen und Bügeleisen mit glühender Kohle vorzuführen. Die Vereinsvorsitzende Sigrid Duvigneau und Karin Kelch vom Arbeitskreis Einrichtungen packten tatkräftig mit an und waren spontan dazu bereit, knittrige Taschentücher zu bügeln.

Sein Hauptanliegen waren jedoch die Karbidlampen. Deren Funktion brachte nicht nur die erwachsenen Besucher zum Staunen, auch Kinder hörten und sahen gespannt zu. Die Karbidlampen wurden im Jahre 1892 erfunden und kamen anfangs als Beleuchtung in Gebäuden und als Fahrzeuglampen zum Einsatz.

Sein Ausstellungs-Partner Thomas Schwirkschließ stellte zwei Fahrräder aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg mit Leuchte zum Umschalten von Batteriebetrieb auf Dynamo vor. Das sportliche Mifa-Modell war mit Holzschutzblechen und Holzfelgen ausgestattet. Es besaß schon eine „Gangschaltung“, wobei die Kette mit der Hand vom größeren auf den kleineren Zahnkranz umgelegt werden musste, um eine andere Übersetzung zu bekommen. Außerdem führte er eine Petroleum-Leuchte zum Aufhängen an Fahrrädern vor.

Das alte Rektorhaus in Bönningstedt platzte aus alles Nähten. In dem großen Ausstellungsraum herrschte über zwei Stunden ein Riesenandrang. Siegfried Mix, Besitzer einer Privatsammlung von 61 Exponaten, erklärte unermüdlich die Herstellung von kunstvoll geschmiedeten Flach-, Kohle- und Bolzeneisen im 17. Jahrhundert und industriell hergestellter Exponate für vielfältige Anwendungen.



Riesenandrang im Alten Rektorhaus





„Für die damalige Mode – zum Beispiel Rüschenblusen, Reif- und Plisseeröcke sowie Hemden – mussten neue Bügeleisen entwickelt werden, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden“, so der Hobby-Sammler. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schossen die Wäsche- und Bügelstuben in großer Zahl aus dem Boden. „Auch die von Schneiderwerkstätten verarbeiteten Stoffe mussten nach der Verarbeitung perfekt gebügelt werden“, erklärte Mix die Weiterentwicklung.

Die Sonderausstellung stieß auf großes Interesse. Etwa 120 Besucher tummelten sich im und am Rektorhaus. Und das, obwohl das Bügeleisen in vielen Haushalten heutzutage kaum noch aus dem Schrank geholt wird. Kommentar einer Mutter während der Ausstellung, wer in ihrer Familie für das Bügeln zuständig sei: „Die meiste Wäsche, besonders die Oberhemden, gebe ich in der Reinigung. Für eine berufstätige Mutter ist das eine zeitsparende Lösung.“