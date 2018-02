Das Parkplatz-Projekt der Kirche

Ellerauer Ansgar-Gemeinde möchte weitere vier Stellplätze bauen und braucht dafür Geld von der politischen Gemeinde

von Claudia Ellersiek

10. Februar 2018, 16:34 Uhr

Nach positiven Signalen aus zwei politischen Ausschüssen sind die Chancen der Kirchengemeinde, einen kommunalen Zuschuss zum Bau von vier Parkplätzen zu bekommen, gestiegen. Nach dem Bau- und Planungsausschuss sprach sich am Donnerstag auch der Finanzausschuss dafür aus, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Vorangegangen war der Entscheidung jeweils eine kontroverse Debatte. Und es gibt einen Haken: Die von der Kirchengemeinde gewünschten 5500 Euro stehen noch nicht zur Verfügung.

Die Pkw-Abstellflächen sollen an der Zuwegung zur Kindertagesstätte „Uns Lütten“ und zum Bürgerhaus vom Berliner Damm aus entstehen. Das Gelände gehört der Kirche, die für das Anliegen in dem entsprechenden Antrag unter anderem damit wirbt, dass die Plätze den Eltern der Kindergartenkinder ebenso zur Verfügung stehen würden wie den Besuchern des Bürgerhauses und unterschiedlicher gemeindlicher Veranstaltungen wie Flohmärkten, Mai-Feier, Theateraufführungen.

Zumindest rechtlich ist diese finanzielle Zuwendung umstritten. Heiner Hahn (BVE) ließ schon während der Bauausschusssitzung verlauten, er sei unsicher, ob die Gemeinde das Projekt bezuschussen könne, ohne Sicherheiten zu verlangen. Während der Sitzung des Finanzausschusses, dessen Vorsitzender er ist, wiederholte er seine Bedenken und forderte, zumindest über die rechtsverbindliche Eintragung eines Nutzungs- und Wegerechts nachzudenken. Ähnlich äußerte sich Bürgermeister Eckart Urban (SPD). „Die Verwaltung sieht im Augenblick keine Rechtsgrundlage für einen Zuschuss. Die müssen wir finden“, sagte er.

Auch in der Frage der Notwendigkeit weiterer Parkplätze gibt es unterschiedliche Ansichten. SPD-Fraktionsvorsitzende Claudia Hansen und der Christdemokrat Joachim Friede sehen nach eigenen Angaben keine Notwendigkeit für zusätzliche Parkplätze. „Um die Kirche herum stehen ausreichend Abstellflächen zur Verfügung“, sagte Friede im Bauauschuss und verwies auf den Parkplatz auf dem Gelände des Nahversorgungszentrums, eines Elektro-Fachhandels und am Freibad. Die Kritiker waren sich einig: Es sei allen Autofahrern zuzumuten, jeweils einen kurzen Fußweg zum Bürgerhaus, Kindergarten oder zur Kirche zurückzulegen. Urban befürchtet außerdem, dass „noch mehr kritische Situationen“ auf dem schmalen Fußweg entstehen könnten. „Die Lage der Parkplätze ist problematisch“, sagte er. Hintergrund: Die ohnehin schmale Zuwegung, an deren Ende die zusätzlichen Parkflächen gebaut werden sollen, wird auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt.

Trotz der Bedenken gaben die Ausschüsse grünes Licht. Sollte die Gemeindevertretung ebenfalls zustimmen, muss das Geld über einen Nachtrag in den laufenden Haushalt eingestellt werden. Das braucht Zeit, bringt die Pläne der Kirche aber nicht durcheinander. „Wir haben kein Problem damit, den Baubeginn nach hinten zu verschieben“, sagte Kirchengemeinderatsmitglied Ralf Martens, der die Debatte als Zuhörer verfolgte. Terminiert waren die Arbeiten auf die zweite Jahreshälfte. Nun könnte es doch 2019 werden.