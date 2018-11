Das Leben einer großen Dichterseele

Lyrik in der Quickborner Martin-Luther-Kirche

03. November 2018, 16:00 Uhr

Mascha Kaléko wird seit vielen Jahren von Kritikern liebevoll als „Großstadtlerche“ und „weiblicher Kästner“ bezeichnet. Mit ihren Alltagsgedichten eroberte sie schnell die Herzen vieler Menschen. Mit einer Lebensreise in die Gedichte von Kaléko kommt die Hamburger Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell am Dienstag, 20. November, in die Martin-Luther-Kirche in Quickborn-Heide. Eingeladen hat sie der Kulturverein der Stadt. Der Titel der Lesung lautet „. . .ich lass mich nicht zähmen“. Los geht es in der Lornsenstraße 21-23 um 19.30 Uhr.

Kaléko wurde 1907 in Galizien, dem heutigen Polen, geboren. Sie verbrachte ihre Jugend in Berlin, emigrierte 1938 in die USA und folgte ihrem Mann 1959 nach Israel. Im Jahr 1975 verstarb Kaléko in Zürich. Geblieben sind ihre Gedichte, die durch eine Spannung und Vereinigung von Lyrik und Spott, Gefühl und Ironie überzeugen. Die Dichterin wird der Neuen Sachlichkeit zugeordnet, eine Richtung der Literatur der Weimarer Republik. Typisch für ihre Texte ist die Großstadtlyrik mit ironisch-zärtlichem, melancholischem Ton. „In ihnen begegnen sich der vorschnelle Berliner Witz und die Trauer jüdischer Weisheit. Daneben spiegeln ihre Gedichte Heimweh und die Härte der Immigration“, fasst es Johannes Schneider (kleines Foto), Vorsitzender des Kulturvereins, zusammen.



Liebevoll gestaltete Bühnenbilder





Meyer-Gastell ist seit 1996 mit eigenen Schauspielproduktionen unterwegs. Sie präsentiert stets aussagestarke Requisiten, liebevoll gestaltete Bühnenbilder und zum Teil eigens für das Schauspiel komponierte Musik.

Schneider hat vor Jahren den Band „Verse für Zeitgenossen“ von Kaléko und die CD „Interview mit mir selbst“ geschenkt bekommen und ist seitdem ein Fan der Lyrikerin. „Diese berührende Dichtkunst zieht einen in den Bann, für immer“, bekräftige Schneider voll Begeisterung. Auch für ihn sei es eine große Freude, zum einen die Gedichte von Kaléko zu hören, als auch die Schauspielerin Meyer-Gastell zu Gast in Quickborn zu haben. „Wir, der Kulturverein, freuen uns, dass wir nun zum zweiten Male mit großer Dichtkunst und berührender Darstellung in die Martin-Luther-Kirche kommen können“, sagte Schneider. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4 a, oder an der Abendkasse. Interessierte haben außerdem vor und nach der Vorstellung von Meyer-Gastell Gelegenheit, an einem Büchertisch der Buchhandlung zu stöbern.