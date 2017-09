„Das Geld ist da, nur das Personal fehlt“

vergrößern 1 von 2 Foto: Hofmann (3) 1 von 2

Die Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstag war sehr gut besucht. Etwa 30 Ellerbeker fanden sich in den Räumen des Kulturtreffs ein. Grund dafür war besonders ein Thema. „Die aktuelle Situation in der Kindertagesstätte ist katastrophal. Es gibt viel zu wenig Erzieher, und die Belastung ist für die Mitarbeiter übermäßig hoch“, sagte ein besorgter Vater während der Sitzung. Die Situation sei sowohl für die Kinder als auch für die Erzieher momentan nicht tragbar. „Alles ist sehr angespannt und bis zur Belastungsgrenze ausgelastet.“

Laut Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP, Foto) ist die Lage den Politikern bewusst. „Es ist jedoch nicht nur in unserer Gemeinde ein Problem. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist allgemein sehr angespannt“, erklärte Hildebrand. Ohnehin könne die Gemeinde an dem Personalnotstand relativ wenig ändern. „Das Kita-Werk ist Träger der Kindertagesstätte. Die sind zuständig für die Durchführung der Arbeit“, sagte der Bürgermeister. Des Weiteren habe bereits der Finanzausschuss der Gemeinde über dieses Problem während der jüngsten Sitzung gesprochen. Wie berichtet, empfehlen die Ausschussmitglieder dem Kita-Werk, sich frühzeitig um die Besetzung von drei weiteren Stellen zu kümmern, bevor der Erweiterungsanbau fertig ist.



Drei Stellen sollen ausgeschrieben werden

Auch Torsten Weigelt (FDP) betonte, dass es nicht an fehlenden finanziellen Mitteln liege. „Es herrscht ein regelrechter Kampf um Erzieher. Das Geld ist da, wir können aber niemanden einstellen, weil das Personal fehlt“, sagte der Liberale. Dem stimmte auch Stefan Hinners (CDU) zu: „Mehr als zur Verfügung stellen, können wir nicht.“ Er lobte dennoch den Einsatz der Eltern. „Es ist gut, dass sie uns über die Lage in der Kindertagesstätte informieren. Diese Info ist wichtig für uns“, bekräftigte Hinners. Der Ellerbeker Vater betonte, dass er nicht die Politiker angreifen möchte. „Ich finde es toll, dass die Gemeinde die Kita so gut unterstützt. Dennoch besteht gerade jetzt diese akute Problematik, und ich möchte wissen, wie wir die Sache schnellstmöglich lösen können“, fragte er die Gemeindevertreter.

Den Ellerbeker Eltern sei ein „Kita-Schlaraffenland“ angekündigt worden, „nur kommt es nicht bei uns an“. Eine ähnliche Situation schilderte Andrea Schilling, Leiterin der Betreuungsgruppe der Hermann-Löns-Schule. „Fünf Posten sind bei uns nicht besetzt, und wir haben über 100 Kinder bei uns“, schilderte sie. Es seien momentan schreckliche Zustände.

Das Kita-Thema wird die Ellerbeker Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder auch weiterhin beschäftigen. In den nächsten Wochen soll der Schulausschuss der Gemeinde tagen. Dabei wird der Personalmangel vermutlich ebenfalls Thema sein.