Vereinigung für die Generation 60+ : CDU-Senioren Quickborn: Der Chef macht weiter

Thomas Dänecke mit Vorstandskollegen mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.

von Claudia Ellersiek

23. März 2018, 14:00 Uhr

Quickborn | Thomas Dänecke bleibt für weitere zwei Jahre an der Spitze der Senioren-Union (SU) und mit ihm nahezu der gesamte bisherige Vorstand. Einziger Neuzugang ist Sylvia Behrends, die als Schatzmeisterin dem aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Hans-Hermann Sumfleth nach folgte. Die große Zustimmung kam nicht überraschend. Offenbar macht der Vorstand alles richtig, denn die christdemokratische Vereinigung für die Generation 60+ wächst.

Die Mischung aus Unterhaltung, Kultur, Weiterbildung und Information, die die Senioren-Union nicht nur Mitgliedern, sondern auch interessierten Gästen anbietet, wird ohne Zweifel geschätzt. Die Senioren-Union setze sich gezielt für die Belange der über 60-Jährigen ein und versuche, deren Erfahrungen möglichst vielen zugänglich zu machen, so Dänecke. Dieses Konzept beschert im seit Jahren steigenden Zulauf. Gehörten dem Ortsverband Quickborn und Umgebung 2011 noch 37 Mitglieder an, zählt er heute 75. Eine Entwicklung, von denen vor allem Stadtverbände in Schleswig-Holstein oft nur träumen können. Sie haben in den vergangenen Jahren eher Mitglieder verloren.

Für den Vorstand bedeutet das eine Menge Arbeit, wie Bürgervorsteher Henning Meyn (CDU), Ehrengast der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, betonte. „Es ist nicht selbstverständlich, dass jedes Jahr wieder so viele Aktivitäten ehrenamtlich organisiert werden“, lobte er. Tatsächlich ist der Kalender auch für 2018 bereits wieder voll. Das Angebot reicht von Referaten über eine Fahrt zu einer Landtagssitzung in Kiel über Barkassentour und Polit-Stammtisch bis hin zu einer Fahrt mit einem Schwimmbus. Möglich ist das, weil die Teilnehmer jeweils einen großen Teil der Kosten selbst tragen. Außerdem hat der Ortverband nach Worten Däneckes eine Reihe treuer Spender, die mit ihrem Beitrag auch Veranstaltungen absichern, bei denen eine Kostendeckung nicht erreicht werden kann.

Weil Quickborns Senioren-Union wächst, haben die Mitglieder die Vorstandsbitte nach einer Erhöhung der Zahl der Beisitzer von vier auf sechs abgesegnet. Die Posten besetzen Dieter Bothing, Gottfried Lotzin, Walter Gerdau, Werner Heilmann, Karl-Günter Hopmann und Ex-Schatzmeister Sumfleth. Sie wurden mit ebenso überzeugenden Ergebnissen neu und wiedergewählt wie die stellvertretende Vorsitzende Antje Bajus. Das Amt des Schriftführers bleibt vakant.