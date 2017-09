Einschulungen : Bunte Programme und eine Premiere

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Hofmann 1 von 2

Bönningstedt/Tangstedt/Hasloh/Ellerbek | Sie haben sich alle für ihren großen Tag ganz schick gemacht. Gespannt und hippelig warteten die neuen Grundschüler der Gemeinden Bönningstedt, Tangstedt, Hasloh und Ellerbek nun darauf, dass ihr Name aufgerufen wurde und sie mit ihren neuen Klassenkameraden die erste Unterrichtsstunde erleben durften.

In der Turnhalle im Brummerackerweg in Tangstedt begrüßte Grundschulleiterin Maike Hansen die Abc-Schützen. „Ihr seid heute die Hauptpersonen. Es ist für euch alles spannend, doch auch für eure Eltern ist es spannend“, sagte Hansen an die neuen Grundschüler gerichtet. Sie bat die Eltern darum, den Kindern etwas mehr zuzutrauen. Die großen Mitschüler der Grundschüler präsentierten den Neuen ein Programm mit Gesang und Schauspiel.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst mit Pastor Florian Niemöller begrüßte Schulleiterin Julia Fietz die aufgeregten Abc-Schützen mit ihren Angehörigen in der Hasloher Peter-Lunding-Schule. Die Schüler der dritten Klasse gaben ihren neuen Mitschülern mit ihrem Theaterstück „Der Buchstabenfresser“ bereits einen kleinen Einblick in den Alltag der Hasloher Grundschule, bevor sie in ihre neuen Klassen eingeteilt wurden. Inga Meyer übernimmt die Klasse 1 a mit ihrem Klassentier dem Affen Emil, und Lara Scholz die 1 b, die die Eule Matilda als Maskottchen hat.

In Ellerbek gab es eine Premiere. Da fast alle Erstklässler bereits die Betreuungsgruppe von Andrea Schilling besucht haben, führten sie den Besuchern einen Tanz zu dem Lied „Cotton Eye Joe“ auf. Dafür verwandelten sie sich in kleine Cowboys und Cowgirls. „Dass ihr an eurem großen Tag ausgerechnet uns eine Freude macht, das hatten wir noch nie“, sagte Thorina Nielsen, Leiterin der Ellerbeker Hermann-Löns-Schule. Im Anschluss präsentierten die zweiten und dritten Klassen Gesangseinlagen. Auch in der Bönningstedter Grundschule wurden die Neuankömmlinge gefeiert. Dafür stellten die Mitschüler ein buntes Programm zusammen. Mit bunten Kostümen – als Hasen, Weihnachtsmann oder Zwerg verkleidet – zeigten sie den Neuen, was sie schon alles auf der Grundschule gelernt haben.