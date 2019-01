Bürgermeister warnt vor Defizit

Ralf Martens (BVE) aus Ellerau zieht Bilanz und bezeichnet Haushaltskonsolidierung als wichtiges Zukunftsthema

von Claudia Ellersiek

07. Januar 2019, 16:00 Uhr

Elleraus Bürgermeister Ralf Martens (BVE) sieht die Wahrung der finanziellen Stabilität der Gemeinde als eine der größten Herausforderungen für die Politik in den kommenden Jahren an. „Das Defizit kommt, und wir brauchen einen Masterplan. Dabei darf es keine Denkverbote geben“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Darin zog Martens auch eine erste Bilanz seiner sechsmonatigen Amtszeit. Er habe deutlich mehr Arbeit, als er ursprünglich kalkuliert habe, so der Bürgermeister.

Bis zu drei Sitzungen an einem Abend, Gremienarbeit auch tagsüber, Sprechstunden und repäsentative Pflichten – für Martens ist Ellerau mit seinen 6180 Einwohnern an der Grenze dessen, was ein ehrenamtlicher Bürgermeister leisten kann. „Es ist machbar für jemanden, der viel Zeit mitbringt“, sagte er. Rütteln möchte er an der Ehrenamtlichkeit vorläufig nicht, langfristig könne er allerdings auch mit einer anderen Lösung, also einem hauptamtlichen Verwaltungschef leben, sagte er.

Vor allem die neue Verwaltungsgemeinschaft mit Quickborn ab 1. Juli hat das Stundenkonto nach seinen Angaben in den vergangenen Monaten erheblich belastet. „Das war und ist viel zusätzliche Arbeit, aber wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg.“ Die Kommunikation klappe gut, und inzwischen sei deutlich, dass es viele Gemeinsamkeiten mit Quickborn gebe. „Wir zahlen nach dem Wechsel 650 000 Euro mehr als bisher an Norderstedt, aber wir hoffen, dass die zu erwartenden Vorteile, also zum Beispiel die geografische Nähe, unsere gemeinsame Grenze, weiterführende Schulen, Bahnübergänge, Einkaufsmöglichkeiten und die erweiterten Rathaus-Öffnungszeiten in Quickborn, diesen Betrag aufwiegen. “

Gute Noten gibt Martens der Diskussionskultur im Gemeinderat. „Wir teilen alle die gleiche Grundhaltung“, sagte er zur Begründung. Für ihn gute Voraussetzungen, um die großen Zukunftsthemen in der Gemeinde anzugehen. Dazu gehört nach seiner Ansicht die finanzielle Situation. „Wir müssen im Gemeinderat unter anderem darüber reden, wie wir in den kommenden Jahren mit den Kosten der Straßensanierung unter Einbeziehung der angekündigten Ausgleichszahlungen aus Kiel umgehen wollen“, so Martens. Hintergrund: Im April 2018 wurde die Straßenbaubeitragssatzung aufgehoben, ohne einen Finanzierungsplan für anstehende Sanierungen zu beschließen.

Dazu muss es nach seiner Ansicht auch um die Frage gehen, wie sich der Zuschuss für die Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde in Höhe von jährlich rund 1,8 Millionen Euro reduzieren lässt. „Wenn man so ein schwieriges Thema berät, müssen alle Gedanken geäußert werden dürfen, damit wir anschließend zu einer guten Entscheidung kommen können.“ Denkverbote dürfe es auch bei einer Reduzierung der Personalkosten in den Kitas nicht geben. „Wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, also müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die finanzielle Lücke schließen.“ Martens schließt in diesem Zusammenhang Beitragserhöhungen oder Leistungskürzungen nicht aus, hofft aber auf einen positiven Effekt des Gute-Kita-Gesetzes der Bundesbildungsministerin.

Ungeachtet der mittelfristig schwierigeren Haushaltslage, wird die Gemeinde in diesem Jahr ein neues Löschfahrzeug kaufen. Das HLF 20 kostet rund eine halbe Million Euro. „Uns liegen bereits Zuschusszusagen in Höhe von etwa 100 000 Euro vor“, so Martens. Weniger konkret ist dagegen der Bau einer Dreifeldhalle. Die Beratungen darüber werden in den kommenden Monaten fortgesetzt. „In diesem Zusammenhang müssen wir uns auch Gedanken über die Zukunft der Schule machen.“ Das greife zwar sehr weit in die Zukunft vor, müsse aber vor dem Hintergrund steigender Einwohnerzahlen beraten werden. Martens rechnet mit bis zu 150 Neubürgern in den kommenden beiden Jahren. Auf eine Gemeindegröße bis 2030 möchte er sich nicht festlegen, vielmehr müsse der Gemeinderat darauf achten, dass die Schule ausgelastet sei.