Bürgermeister sauer auf Hamburg

Thomas Köppl (CDU) hält das von Regierungsfraktionen beschlossene Maßnahmenpaket zum Schutz vor Fluglärm für zu weich

von Claudia Ellersiek

04. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) hat den Hamburger Regierungsfraktionen von SPD und Grünen vorgeworfen, mit dem im Umweltausschuss verabschiedeten Maßnahmenpaket zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm die Interessen der Fluglinien über die der Menschen auch in den Umlandgemeinden zu stellen und die „berechtigten Forderungen nach Nachtruhe“ zu ignorieren. Gleichzeitig forderte er die Quickborner Ratsfraktionen und die Bürger der Stadt auf, den politischen Druck auf die Hansestadt und die Flughafenbetreiber zu erhöhen. Nur dann gebe es eine Chance auf Veränderung, sagte er während der jüngsten Sitzung des Quickborner Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU).

Im vergangenen Monat hatten SPD und Grüne nach intensiven Beratungen das von BUND und Anwohnern geforderte strikte Nachtflugverbot ab 22 Uhr mit Hinweis auf die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Hamburg abgelehnt. Im Gegenteil sollen in Ausnahmefällen auch weiterhin Flieger bis 0 Uhr landen und starten dürfen. Köppl bedauerte in einer Stellungnahme vor Mitgliedern des ASU das Scheitern des Antrages. „In dem Papier steckt eine Menge Arbeit, Zeit und Expertise“, sagte er.

Weil die Zahl der Flüge zwischen 23 und 24 Uhr in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, steigt auch die Zahl der Beschwerden inzwischen massiv an. Gleichzeitig macht Köppl einen schwindenden Zusammenhalt unter den Fluglärmgeschädigten aus. Es gebe Anzeichen, dass die Solidarität immer häufiger aufgegeben werde und sich die Fluglärmgegner nicht mehr allein gegen die Stadt Hamburg und den Flughafen wendeten, sondern gegen andere Initiativen, um für ihr Gebiet die jeweils beste Lösung herauszuschlagen – notfalls auch zu Lasten anderer Geschädigter.

Die im Hamburger Umweltausschuss beschlossenen Maßnahmen bezeichnete er als insgesamt zu „weich“ und nicht geeignet, um die Nachtruhe der Menschen auch in Quickborn und Hasloh zu garantieren. Die hohe Belastung für die Bürger bleibe. Die neuen Regelungen sehen eine strengere Prüfung der Starts und Landungen nach 23 Uhr durch die Stadt vor. Airlines, die chronisch zu spät den Hamburger Flughafen verlassen oder anfliegen, sollen demnach stärker zur Kasse gebeten werden.

„Die getroffenen Entscheidungen sind ein Schlag ins Gesicht der Fluglärmgeschädigten“, so Köppl. Nach seiner Einschätzung sind bis zu 20 000 Menschen in Quickborn, Norderstedt, Bönningstedt und Hasloh extrem von Fluglärm betroffen. SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Huemke hat vor diesem Hintergrund gefordert, eine Einwohnerversammlung zu diesem Thema einzuberufen. Das in der Gemeindeordnung hinterlegte Instrument hat in Quickborn eine eher untergeordnete Bedeutung. Die letzte liegt viele Jahre zurück.

Gleichzeitig kündigte Köppl eine Bürger-Information an. Darin sollen die Quickborner unter anderem über Beschwerdemöglichkeiten aufgeklärt werden. Der ASU genehmigte die Ausgaben für den Flyer. Außerdem erwägt der Verwaltungschef, die Mitglieder der Fluglärmschutzkommission nach Quickborn einzuladen und hier eine der nächsten Sitzungen auszurichten.