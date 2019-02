Bürger sagen Rasern den Kampf an

Betroffene aus Hasloh haben eine Bürgerinitiative gegründet / Politik will Leidtragende künftig mehr in Entscheidungen einbinden

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

In Hasloh hat sich eine Bürgerinitiative zusammengetan, um gegen Raser in der Gemeinde vorzugehen. Bereits während der Sitzung des Bauausschusses vor knapp einer Woche hat Anlieger Sebastian Kranz seine Sorgen über zu hohe Geschwindigkeiten in der Kirschenallee den Politikern mitgeteilt (unsere Zeitung berichtete). Das wiederholte er während der Sitzung der Gemeindevertretung.

Kranz berichtete, dass er von der Resonanz anderer Hasloher überwältigt worden sei. „Die Frustration ist groß, dass über Jahre nichts passiert ist“, sagte er. Er begrüße es sehr, dass die Politik insoweit schnell reagiert habe, dass ein Geschwindigkeitsmessgerät in der 30er-Zone aufgestellt worden ist. Einige Bürger hätten sich zu einer Initiative zusammengefunden, um gemeinsam im Kampf gegen Raser etwas zu bewegen. Eine weitere Bürgerin nutzte während der Sitzung die Gelegenheit, um ihre Sicht der Dinge zu schildern. „Das Problem liegt nördlich der AKN. Sobald es dunkel wird, hält sich niemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Auch Rechts vor Links klappt da nicht“, berichtete sie. Es müsse eine pragmatische, zeitnahe Lösung gefunden werden.

Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD, kleines Foto) begrüßte den Einsatz der Anwohner und hofft auf eine künftige Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Politik. „Wir sehen das Problem in der Kirschenallee. Wir sehen auch, dass es ein flächendeckendes Problem ist“, sagte der Bürgermeister. Die Verkehrssituation in der Kirschenallee habe sich für die Gemeinde in der Vergangenheit zu einem speziellen Problem entwickelt. Raser gebe es in den vergangenen Jahren vor allem deshalb vermehrt, da viele Autofahrer die Kirschenallee als Abkürzung oder Ausweichstrecke kennengelernt haben. Einzig effektives Mittel gegen Raser seien offenbar Bodenschwellen. „Dabei sind jedoch die Reaktionen der Anwohner sehr unterschiedlich. Einige haben diese Entscheidung sehr begrüßt, andere dagegen waren überhaupt nicht begeistert davon“, berichtete Brummund aus Erfahrungen der Vergangenheit. Für die Politiker der Gemeinde sei dies keine leichte Situation. „Wir stehen dazwischen und sollen für alle Bürger eine vernünftige Lösung finden“, sagte der Bürgermeister weiter. Dabei müssten die Kommunalpolitiker teils auch mit herben Beleidigungen umgehen. „Wir müssen uns überlegen, wie wir Bürger, die direkt betroffen sind, besser einbinden können“, so Brummund.

Auch Eileen Rohrbach (SPD) lobte den Einsatz der Bürger. Sie sehe die Initiative als Chance, gemeinsam etwas bewirken zu können. Als Vorsitzende des Unterausschusses für Verkehr habe sie bereits mit der örtlichen Polizei Kontakt aufgenommen. „Gemeinsam werden wir die Ergebnisse des Geschwindigkeitsmessgeräts auswerten. Auch ein Ortstermin ist geplant“, kündigte sie an. Außerdem könne sie sich gut vorstellen, beispielsweise in einem Workshop Politik und Initiative zusammenzubringen. „Wir müssen gemeinschaftlich auf einen guten Kurs kommen“, betonte Rohrbach. Ein erstes Treffen mit der Bürgerinitiative soll im März realisiert werden.