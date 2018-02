Bücherei auf Zukunftskurs

Nach IT-Umstellung räumt Ellerauer Ausleihe mit alten Problemen auf und hält neue Services für Leser bereit

von shz.de

23. Februar 2018, 16:00 Uhr

Nur ein Klick, dann war es vollbracht: Bürgermeister Eckart Urban (SPD) und Gemeindevertreterin Gertrud Urban (SPD) waren die ersten, die gestern ein Buch über das neue Katalogsystem der Ellerauer Bücherei ausliehen. Nach zwei Tagen Schulung und Datentransfers läutete Büchereileiterin Bettina Schröder eine neue Ära der Ausleihe ein. „Was hat nicht geklappt? Eigentlich alles“, resümierte sie die Zeit vor der Umstellung. Tatsächlich waren die Probleme im Tagesgeschäft immens. Daten wurden nicht richtig übermittelt, sodass immer wieder Bücher und andere Medien ausgeliehen wurden, ohne dass sie richtig erfasst waren. „Wir konnten dann nicht mehr sehen, wo sich die Medien befinden“, so Schröder weiter. „Glücklicherweise sind unsere Leser alle ehrlich und haben sie trotzdem zurückgebracht.“ Aber auch unberechtigte Mahnungen erhielten immer wieder Kunden, obwohl sie längst die Bücher abgegeben hatten. Zuletzt fiel Schröder und ihrer Mitarbeiterin Marion Werner auch noch auf, dass seit 2017 zahlreiche Mediendaten einfach verschwunden waren.

„Da habe ich gesagt, ich arbeite hier keinen Tag länger, wenn keine Lösung gefunden wird“, so Schröder. „Wir haben uns dafür eingesetzt, das Geld für die Umstellung zu beschaffen“, so Gemeindevertreterin Urban. Das gestaltete sich zunächst schwierig, denn im Haushalt war für eine derartige Ausgabe kein Budget vorgesehen. „Aber die Verwaltung hat hin- und hergerechnet und es doch noch möglich gemacht.“

Das neue System katapultiert die Bücherei mit einem Schlag ins 21. Jahrhundert. Wo zuvor noch täglich eine Sicherungskopie der Daten auf einen USB-Stick gezogen werden musste, sorgt jetzt ein Cloud-Anbieter dafür, dass die Daten der Bibliothek sicher auf einem externen Server verwahrt sind. „Außerdem gibt es jetzt einiges an Service, den es vorher nicht gab“, so Schröder. Kunden werden, sofern sie eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, drei Tage vor Ablauf an das Ende ihrer Leihfrist erinnert. Auch können sie sich mit einem Klick für ausgeliehene Medien vormerken lassen. Besonders freut Schröder aber, dass jetzt eine Online-Verlängerung in Echtzeit möglich ist. „Früher mussten wir jede Verlängerung, die online bei uns einging, per Hand vornehmen. Dadurch kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Das ist jetzt vorbei.“ Sollte einmal das Internet ausfallen, ist durch ein Plugin dafür gesorgt, dass trotzdem weitergearbeitet werden kann.

Mit der Erneuerung kann die Bücherei jetzt auch technisch mit dem individuellen Service mithalten, den sie ihren Lesern im persönlichen Kontakt anbieten. „Das ist eine wirkliche Erleichterung für uns“, so Schröder. Ein besonderes Schmankerl ist, dass Kunden ab sofort über den Online-Katalog Anschaffungsvorschläge machen können. „Auf die können wir dann direkt eingehen und ein Feedback an unsere Leser geben, ob wir die Anschaffung planen oder nicht“, so die Büchereileiterin.

