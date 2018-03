Feuer in Quickborner Tennishalle : Brandstiftung aus Langeweile: 24-Jähriger muss über drei Jahre in Haft

Der Schaden durch das Feuer ging in die Millionen. Auf das Konto des Brandstifters gehen laut Gericht auch noch weitere Brände.

28. März 2018, 16:36 Uhr

Quickborn/Hamburg | Im Prozess um die Brandstiftung in einer Quickborner Tennishalle (Kreis Pinneberg) ist der Angeklagte zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Hamburg sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der 24 Jahre alte ehemalige Tennisspieler des Vereins die Halle aus Langeweile anzündete. Nach Ansicht des Gerichts ist der 24-Jährige auch für zwei Autobrände in Hamburg im April 2017 verantwortlich.

Die Quickborner Tennishalle war am 4. Oktober 2016 abgebrannt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Doch der Brand am Harksheider Weg hat die Dreifeldhalle des Vereins und dessen Clubhaus samt Gastronomie und Umkleideräumen zerstört. Der Schaden ging in die Millionen. Mittlerweile hat der Verein eine neue Halle aufgebaut, sie wurde Anfang des Jahres eröffnet.