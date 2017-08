Quickborn : Bogenschießen als Ferienerlebnis

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Jäger 1 von 2

Quickborn | In den Sommerferien könnten Schüler einfach die Füße hochlegen, den ganzen Tag vorm Computer oder Fernsehen verbringen. Gegen Langeweile und Faulenzen hat die Quickborner Stadtjugendpflege das passende Gegenmittel. Das Ferienangebot, das die Stadtjugendpflege mit dem Schützenverein Quickborn-Renzel anbietet, zielte genau in diese Richtung. Die Teilnehmer durften sich am „echten Bogenschießen“ ausprobieren.

Neben jugendlichen Mitgliedern und erwachsenen Sportschützen waren zwei Neulinge erschienen. Darunter Mattes Harms (11). Seine Eltern hatten über die Zeitung von dem Ferienangebot erfahren. „Am Anfang ist das Bogenschießen ziemlich anstrengend, da freut man sich auf die Pause“, sagt der Elfjährige. „Inzwischen aber macht es mir Spaß. Ich habe auch schon auf die Scheibe getroffen“, berichtet Mattes. Nach diesem Schupperkursus freut er sich, das Bogenschießen auch im Urlaub fortsetzen zu können. In Flachhau im Salzburger Land will er auch künftig weiter Trainieren.

Lara Borrmann (11) zählte ebenfalls zu den Neulingen. Sie hat in der Schule von dem Ferienkursus erfahren und zieht das Angebot beim Schützenverein voll durch. Das Training findet sie nicht anstrengend. „Es tut manchmal in den Armen weh, macht aber auch Spaß. Außerdem finde ich es toll, dass hier auch andere Jugendliche das Bogenschießen üben, mit denen man sprechen kann.“

Am Bogenstand war auch Clemens Nünthel (18). Für ihn ist der Bogensport eine gelungene Ablenkung. Er hatte irgendwann keine Lust mehr, zu Hause am Computer zu sitzen. „Einfach mal vom Stress runterkommen und die Schießscheibe im Blick haben“, sagte er. Da sein Vater, Dieter Nünther, gemeinsam mit Sibylla Reuther die Bogenschützen-Abteilung leitet, hat er schon früh die Qualifizierung für Meisterschaftsturniere erreicht. Aber auch Lara Borrmann und Katharina Hoffeins konnten schon als Vereinsmitglied an einer Landesmeisterschaft in der Gruppe „Schüler C“ teilnehmen.

Der Schützenverein bietet bereits für Kinder den Sport an: „Ab etwa acht Jahren können die Kinder ihr Geschick im Bogenschießen bei uns ausprobieren. Unter fachkundiger Anleitung wird der Nachwuchs in die komplexen Bewegungsabläufe eingewiesen. Dazu gehören Fitness-Übungen mit dem Thera-Gummiband, denn wir wollenn die Muskulatur in den Schultern fördern. Nach und nach lernen die Anfänger dann auch das sportliche Schießen“, erklärt die Abteilungsleiterin Reuther.

Der Schießverein wird sich auch während des Eulenfestes der Stadt Quickborn präsentieren. Nünthel kündigt bereits an: „Beim ,Jedermannschießen‘, das wir im Rahmen des Eulen- und Schützenfestes anbieten, können auch die Eltern unsere sportliche Disziplin kennenlernen und auf Zielscheiben schießen. Eine Gelegenheit, die sich interessierte Quickborner nicht entgegen lassen sollten.“ Das 42. Eulen- und Schützenfest findet von Donnerstag, 7. September, bis Sonntag, 17. September, statt.

von Peter Jäger

erstellt am 14.Aug.2017 | 16:00 Uhr