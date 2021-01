Polizei sucht Zeugen : Bönningstedt: Unbekannte wollen in Einfamilienhaus einbrechen und lösen Alarm aus

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und flüchteten dann.

von Caroline Hofmann

19. Januar 2021, 12:30 Uhr

Bönningstedt | In der Gemeinde Bönningstedt (Kreis Pinneberg) haben Unbekannte am Montagabend (18. Januar) versucht, in ein Einfamilienhaus im Heidkampsweg einzubrechen. Laut Polizeisprecher Lars Brockmann blieb es bei dem Versuch. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen.

Alarmanlage löste aus

Nach bisherigen Erkenntnissen löste die Alarmanlage des Hauses gegen 20.22 Uhr aus, nachdem sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude verschafft hatten. Daraufhin ergriffen sie die Flucht.

Die Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Heidkampsweg oder den angrenzenden Straßen beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (04101) 2020 in Verbindung setzen.