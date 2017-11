Feuerwehr : Bönningstedt: Kellerbrand löst Großeinsatz aus

vergrößern 1 von 2 Foto: FFW Bönningstedt 1 von 2

von Ute Springer

erstellt am 21.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Bönningstedt | Der Brand im Keller eines Einfamilienhauses am Garstedter Weg hat am Montagmorgen die Bönningstedter Feuerwehr für gut drei Stunden beschäftigt. Um 4.41 Uhr schlugen die Melder der Kameraden Alarm – bereits zum 106. Mal in diesem Jahr.

„An der Einsatzstelle konnten fünf Personen, Eltern mit den neun, zehn und zwölf Jahre alten Kindern, durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden“, berichtet Wehrführer Stefan Birke. Zwar habe eine Person dabei offensichtlich Rauchgase eingeatmet, die Behandlung durch das Rettungswagen-Teams sowie den Transport in ein Krankenhaus jedoch abgelehnt.

Derweil brannte es im Keller bereits lichterloh. Allein durch die Hitzestrahlung aus den Kellerfenstern waren die Fensterscheiben im Erdgeschoss zersprungen – ohne dass Flammen sichtbar waren. Unter Atemschutz betraten zwei Trupps den Keller, um die Flammen zu löschen. Zum Einsatz kam dabei auch die Wärmebildkamera.

„Das Feuer war nach einer halben Stunde unter Kontrolle, und es mussten umfangreiche Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Objektes vorgenommen werden“, erklärt Birke weiter. Beschädigungen durch Flammen und Wasser seien überwiegend im Keller entstanden. Die Familie sei bei Verwandten in der Nähe untergekommen. Im Einsatz waren insgesamt sieben Fahrzeuge und 50 Feuerwehrmänner und -frauen.