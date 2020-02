Boennering übergibt 5000 Euro

82 Carrera-Fahrer machen Benefizrennen in Bönningstedt für die Rett-Syndrom Elternhilfe zu einem großen Erfolg

11. Februar 2020, 10:32 Uhr

Bönningstedt | Dicht gedrängt stehen die Fahrer an der Bahn des Boennerings. Jeder versucht, einen Blick auf das Auto seines Teams zu erhaschen. Dabei ist es relativ ruhig. Erst als die Rennwagen passieren, brandet Jubel auf. Die Teams klatschen sich ab – vor allem diejenigen, die in der Wertung vorn liegen. Doch sind Podeste und Pokale beim fünften Benefizrennen in Bönningstedt tatsächlich Nebensache. Mehr als 82 Fahrer aus 14 Teams wollen die Rett-Syndrom Elternhilfe unterstützen.

„Wir haben die Latte diesmal ziemlich hoch gelegt“, sagt Thomas Knobelsdorf, Vorstand Finanzen des Boennerings, als er Gabi Jasper von der Rett-Syndrom Elternhilfe einen Scheck über 5000 Euro überreicht. Mit dabei ist Heidi Pfalzgraf vom Zahn-Zentrum Bönningstedt. Sie hat Zahngold gesammelt und den Spendentopf auf diese Weise um 1000 Euro angefüllt.

„Wir hatten ein wenig mit dem Wetter zu kämpfen“, berichtet Knobelsdorf. Ein Team aus Neumünster hatte kurzfristig wegen Sturmtief Sabine abgesagt. „Sie haben aber trotzdem gespendet. Das ist großartig“, so Knobelsdorf. Ein Team reiste nur mit vier Fahrern an, doch schnell wurde eine Lösung gefunden, damit alle fahren können. „So viele Teams hatten wir noch nie“, sagt der Finanzvorstand des Boennerings.

Acht Mannschaften starten an diesem Vormittag, nach der Absage sechs am Nachmittag. „So voll war es hier noch nie. Das war fast schon zu voll“, sagt Knobelsdorf. Denn zu den 82 Fahrern gesellen sich 20 Helfer des Boennerings sowie sieben Mitglieder des Elternvereins, die sich um Gegrilltes, Salate, Brötchen und mehr für die Besucher kümmerten. Das Team vom Boennering war für Rennen und Getränke verantwortlich.

„Die Aktion ist einfach großartig“, sagt Jasper. „Wir haben sonst eher Veranstaltungen innerhalb der Elternhilfe oder Fortbildungen für Therapeuten und Eltern.“ Außer der Spendengala des befreundeten Vereins Rett-Syndrom Deutschland sei es die größte Veranstaltung des Vereins. „Das ist hier aber etwas anderes. Es ist nicht so elegant, dafür aber handfest und bodenständig“, sagt Jasper. „Hier macht es richtig Spaß.“ Einen Controller, um die kleinen Rennwagen über die Strecke zu steuern, hatte sie in den drei Jahren, in denen sie in Bönningstedt dabei ist, allerdings noch nie in der Hand. „Das habe ich irgendwie noch nie geschafft, mich an einen der Regler zu stellen. Ich glaube, ich würde mich komplett blamieren“, sagt sie lachend.

„Viele Kinder mit Rett-Syndrom können nicht sprechen oder sich bewegen“, erläutert Knobelsdorf. Trotzdem gab es beim Boennering die Idee, dass die betroffenen Kinder nicht nur bei den Carrera-Rennen zuschauen, sondern selbst mitfahren können. Dafür entwickelten der Elternhilfeverein und der Boennering eine Inklusionsbahn, die mit den Augen gesteuert werden kann. „Es ist eine tolle Sache für Menschen, die ihre Hände nicht benutzten können“, sagt Knobelsdorf.

Chris Hirsch entwickelte die Software und setzte das Projekt um – eine komplette Eigenentwicklung von der Software bis zum Eingabegerät. Eine Kamera über einem Monitor erfasst die Bewegungen der Augen. Der Blick nach links bremst das Auto, nach rechts wird das Auto beschleunigt, und auch die Weichen der Digitalbahn können für Überholmanöver umgeschaltet werden. „Ein normaler Taster ist für viele Rett-Syndrom-Betroffene eine motorische Herausforderung“, sagt Knobelsdorf. Nicht weniger herausfordernd ist bei den ersten Versuchen die Steuerung via Augenbewegungen. „Da braucht man schon Übung“, erläutert Knobelsdorf.

Die ersten Anmeldungen für das kommende Jahr gab es bereits am Sonntag. „Wir sind da natürlich in der Verantwortung“, sagt Knobelsdorf lachend. „Diesmal haben wir die Latte allerdings sehr hoch gelegt.“ Wenn es nach Thomas Jacobsen vom Boennering geht, soll auch im kommenden Februar wieder auf dem Boennering gefahren werden. „Offiziell müssen die Mitglieder das natürlich noch entscheiden. Aber da die erste Anmeldung schon vorliegt, kommen wir aus der Nummer auch nicht raus. Wollen wir allerdings auch gar nicht“, stellt Jacobsen klar.