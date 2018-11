Norderstedt : BMW kracht gegen Baum – 25-jähriger Beifahrer stirbt

Der Fahrer wurde schwer verletzt. Warum der Wagen plötzlich ins Schleudern geriet und von der Straße abkam ist unklar.

01. November 2018, 14:59 Uhr

Bad Segeberg | Ein 25-jähriger Beifahrer aus Henstedt-Ulzburg ist am Mittwoch bei einem schweren Verkehrsunfall in Norderstedt ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren an dem Unfall keine weiteren Personen oder Fahrzeuge beteiligt.

Demnach fuhren die zwei Männer mit ihrem BMW um etwa 0.20 Uhr auf der Schleswig-Holstein-Straße in nördliche Richtung, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache plötzlich ins Schleudern geriet, rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum stieß. Der 25-jährige Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich laut Polizei etwa 300 Meter hinter der Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße/Poppenbütteler Straße/Stormarnstraße.

Die Schleswig-Holstein-Straße wurde von der Polizei für die Rettungs- und Räumungsmaßnahmen vollständig gesperrt und ein Unfallsachverständiger zur Klärung der genauen Umstände hinzugezogen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei Norderstedt unter 040 52806-0 entgegen.

